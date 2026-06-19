Happy Traveller στη Λέρο: Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Ιουνίου στις 16.55

Αυτή την εβδομάδα, το Happy Traveller ταξιδεύει στη Λέρο και επιφυλάσσει στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ δύο απολαυστικά επεισόδια, που θα μας μεταφέρουν σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά των Δωδεκανήσων.

Στο Α’ Μέρος, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα εξερευνούν το νησί ξεκινώντας από το Λακκί, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της ανατολικής Μεσογείου και συνεχίζουν στο γραφικό Παντέλι, την πρωτεύουσα Πλάτανος, την όμορφη Αγία Μαρίνα με το παραθαλάσσιο οχυρό Μούρτζι και την παραλία Άλιντα. Την επόμενη μέρα, επισκέπτονται το Πολεμικό Μουσείο Λέρου, που βρίσκεται μέσα σε ένα παλιό ιταλικό τούνελ και μαθαίνουν τη σημαντική θέση που κατείχε το νησί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και βασικές πληροφορίες για τη σημαντική μάχη της Λέρου το 1943.

Στη συνέχεια, κατευθύνονται προς το Ακρωτήρι Κατσούνι, στο βόρειο άκρο του κόλπου του Λακκίου, όπου σώζονται οχυρωματικά έργα και πολυβολεία. Σε ένα ακόμα πιο απομακρυσμένο σημείο, μαζί με τον Μάρκο από τη Λέρο, ο Ευτύχης θαυμάζει μια από τις πιο ιδιαίτερες κατασκευές των Ιταλών στο νησί, τον ακουστικό τοίχο, ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για προσέγγιση αεροπλάνων από την εποχή της δεκαετίας του 1930. Εκεί, ο Ευτύχης προσπαθεί να διαπιστώσει αν η κατασκευή λειτουργεί ακόμα.

Η διαδρομή συνεχίζεται στο νότιο τμήμα της Λέρου, στο ιστορικό Ψυχιατρείο Λέρου όπου γράφτηκε μία από τις μαύρες σελίδες στην ιστορία του νησιού. Η εξερεύνηση συνεχίζεται στον Ξηρόκαμπο, καθώς και στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Καβουράδαινας, χτισμένη πάνω στα βράχια. Η ομάδα επισκέπτεται επίσης το οχυρό του Παλαιόκαστρου και απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα από την Παναγία του Κάστρου, με τη μαγευτική θέα προς το Αιγαίο.

Στο Β’ Μέρος, που θα μεταδοθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου, το οδοιπορικό στη Λέρο ξεκινάει με μία επική ανατολή ηλίου από το παλιό Ιταλικό οχυρό, στην κορυφή του λόφου Απιτίκι. Στη συνέχεια, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα εξερευνούν την παραλία της Γούρνας και τη λιμνοθάλασσα της περιοχής. Αμέσως μετά, επισκέπτονται το εμβληματικό εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου και απολαμβάνουν τη θέα από το βράχο στη μέση του κόλπου.

Το οδοιπορικό συνεχίζεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, στην περιοχή του αεροδρομίου. Εκεί, επισκέπτονται τα ερείπια του αρχαιοελληνικού ναού της θεάς Αρτέμιδας και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου με την τοιχογραφία του 11ου αιώνα. Συνομιλούν με ντόπιους στο χωριό Παρθένι και φτάνουν ως την μαγευτική παραλία στο μικρό κολπίσκο της Αγίας Κιουράς. Εκεί μαθαίνουν για την ιστορία της εκκλησίας που αγιογραφήθηκε την εποχή της επταετίας από καλλιτέχνες πολιτικούς κρατούμενους που είχαν σταλεί εξορία στο νησί.

Στη συνέχεια, η ομάδα της εκπομπής ανεβαίνει στο Κλειδί, το ψηλότερο σημείο της Λέρου, από όπου η θέα είναι μαγική. Ακολουθεί ένα φαντασμαγορικό ηλιοβασίλεμα από το εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου και μια βραδινή βόλτα στα σοκάκια της Αγίας Μαρίνας. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με επίσκεψη στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Άρτεμις» όπου νέοι από το μουσικό τμήμα του συλλόγου παίζουν παραδοσιακά όργανα δείχνοντας στην πράξη πως κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις της Λέρου.

Δύο επεισόδια με καλοκαιρινή διάθεση που θα μας μεταφέρουν νοερά στην πανέμορφη Λέρο.

Δείτε το trailer:

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Πηγή: skai.gr

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