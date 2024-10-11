Το βίντεο για την «κίτρινη» δημοσιογραφία από την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με την κίτρινη δημοσιογραφία ασχολείται η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο νέο της βίντεο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνει αφορμή από τη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά «Buongiorno» και τις ειδήσεις παραπληροφόρησης που δημοσιεύτηκαν αμέσως μετά τη συνέντευξή της.

Επισημαίνοντας πως βρίσκεται διαρκώς στον στόχο των media με τον Διαμαντή Καραναστάση, αναφέρεται στη διαχρονική προσφορά του ηθοποιού και σκηνοθέτη σε κάθε βήμα και πρωτοβουλία της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα χρόνια και προτρέπει μέσω του... Denzel Washington, όλους τους δημοσιογράφους «Να λένε την Αλήθεια»:



Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο ΤΙΚ ΤΟΚ η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο παρακάτω link:

Πηγή: skai.gr

