Σερβία - Βούτσιτς προς Ερντογάν: «Η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στη Βαλκάνια»

Τουρκία – Σερβία αμυντική συμμαχία. Η Τουρκία είναι η «μεγαλύτερη δύναμη στα Βαλκάνια» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την υπογραφή 11 συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Βούτσιτς τόνισε την προσδοκία της Σερβίας για συνεχή τουρκική υποστήριξη για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.



Λέγοντας ότι «ορισμένες περιοχές στη Σερβία επιβιώνουν χάρη στις τουρκικές επενδύσεις», ο Βούτσιτς είπε ότι «η Σερβία εκτιμά τις φιλικές της σχέσεις με την Τουρκία, αποκαλώντας τις σημαντικές για τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς τόσο στην Ευρασία όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο».

President @RTErdogan, who is in Belgrade for an official visit, was welcomed with an official ceremony by President Aleksandar Vucic of Serbia. pic.twitter.com/h3CL7xjk6e October 11, 2024

«Υπάρχει τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας», επισήμανε σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.



Επαίνεσε επίσης τον Ερντογάν ως ένα άτομο που «καταλαβαίνει πολύ καλά τα προβλήματα στα Βαλκάνια και πάντα λέει ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος επίλυσής τους».



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε από πλευράς του τη σημασία του ρόλου της Σερβίας στη σταθεροποίηση της γειτονικής της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Σέρβο ομόλογό του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στο Βελιγράδι.



«Τόνισα στον πρόεδρο Βούτσιτς τη σημασία της εποικοδομητικής προσέγγισης της Σερβίας για να βοηθήσει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να ξεπεράσει την πολιτική της ευθραυστότητα», είπε ο Ερντογάν στην συνέντευξη Τύπου.

After completing his programme in Albania, President @RTErdogan has arrived in Belgrade to pay an official visit. pic.twitter.com/CJXCPGBCNB — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 10, 2024

Η Τουρκία και η Σερβία έχουν επίσης ευκαιρίες να ενισχύσουν τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας και να προχωρήσουν μαζί στο μέλλον, πρόσθεσε ο Ερντογάν. Τουρκία και Σερβία μαζί πρέπει να κάνουμε ένα βήμα για τη δημιουργία μιας κοινής αμυντικής βιομηχανίας που θα είναι η εγγύηση για τη διατήρηση της ειρήνης, ανέφερε. Προέτρεψε επίσης τις τρίτες χώρες να απόσχουν από την προσπάθεια να "προσδιορίσουν τι πρέπει να περιέχουν οι αμυντικές βιομηχανίες της Τουρκίας και της Σερβίας".



Σχετικά με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, που έχουν σκοτώσει πάνω από 42.000 στη Λωρίδα της Γάζας και τραυμάτισαν σχεδόν 98.000 άλλους, ο Ερντογάν υπογράμμισε πώς εννέα χώρες έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης από τον Οκτώβριο του 2023 και προέτρεψε άλλες να κάνουν το ίδιο.



Η Τουρκία βλέπει τη Σερβία ως σημαντική χώρα για τη σταθερότητα στην περιοχή και υποστηρίζει την ένταξή της στην ΕΕ, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Η Άγκυρα βλέπει επίσης τις σχέσεις με τη Σερβία να προχωρούν θετικά, με αμοιβαίες επισκέψεις υψηλού επιπέδου και εμπορικές και οικονομικές σχέσεις να αναπτύσσονται με ισχυρή δυναμική.



