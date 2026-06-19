Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά (UNICEF), αναφέροντας ότι 265 παιδιά σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2025.

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«Εδώ και πολλούς, πολλούς μήνες, ολόκληρος ο κόσμος ακούει ότι υπάρχει κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Ωστόσο, για τα παιδιά των Παλαιστινίων, αυτή η λεγόμενη κατάπαυση πυρός έγινε μια σκληρή και φονική ψευδαίσθηση», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της UNICEF Τζέιμς Έλντερ, μιλώντας από το Αμάν.

«Μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης πυρός τον περασμένο Οκτώβριο, 265 παιδιά Παλαιστινίων έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Γάζα», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τον αριθμό αυτό «παράλογο», «καταστροφικό», που, σύμφωνα με τον ίδιο, θέτει σε αμφισβήτηση την «ίδια την αξιοπιστία» της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον Έλντερ, σχεδόν όλα από τα 265 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σκοτώθηκαν «από τις ισραηλινές δυνάμεις».

«Λίγα ήταν θύματα πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί και ακόμα λιγότερα θύματα παραστρατιωτικών ομάδων. Αλλά σχεδόν το σύνολο αυτών σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη διάρκεια αεροπορικών πληγμάτων, με βόμβες ή drones», διευκρίνισε ο Έλντερ.

Παρά την εκεχειρία, στη Λωρίδα της Γάζας σημειώνονται καθημερινά βιαιότητες, με τον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της κατάπαυσης πυρός.

Στα μέσα Ιουνίου, οι βιαιότητες είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 992 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του οποίου τα στοιχεία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η UNICEF ανέφερε ότι εκτός των παιδιών που σκοτώθηκαν, υπάρχουν «πάνω από 400 κορίτσια και αγόρια που έχουν τραυματιστεί», κάποια εκ των οποίων σοβαρά.

«Πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε επίπεδα παιδικής θνησιμότητας που θα προκαλούσαν τη διεθνή κατακραυγή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε φυσιολογικό το μη φυσιολογικό», δήλωσε ο Έλντερ.

Η UNICEF προειδοποίησε επίσης ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη μεταφορά εκατοντάδων παιδιών προκειμένου να λάβουν ιατρική βοήθεια.

«Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στα βασικά φάρμακα σημαίνουν ότι τα τραυματισμένα παιδιά υφίστανται κι άλλα δεινά και αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης, περιπλοκών και νέων ακρωτηριασμών», προειδοποίησε ο Έλντερ.

«Η συνέχιση του σφαγιασμού παιδιών δεν είναι η συνέπεια μιας έλλειψης επιλογών. Είναι η συνέπεια μιας έλλειψης πολιτικής βούλησης», δήλωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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