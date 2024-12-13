«Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχει αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα με την έκδοση προσωποποιημένων καρτών για το Μετρό Θεσσαλονίκης και θα εκλείψουν οι ουρές που παρατηρούνται σήμερα στα εκδοτήρια».

Την εκτίμηση αυτή εξέφρασε στη Βουλή ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει ένα μη αναμενόμενο πρόβλημα το οποίο προσπαθεί να επιλύσει η ανάδοχος γαλλική εταιρία και αφορά τον συγχρονισμό των συστημάτων.

Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας στις 11 μέρες λειτουργίας του Μετρό στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει πάνω από 600.000 μεταβιβάσεις.

«Το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί καλά σε όρους ασφάλειας, χρονικής απόστασης των μετακινήσεων, σε όρους προσέλευσης και μετακίνησης πληθυσμού, ήδη σε 11 μέρες είναι πάνω από 600.000 οι μεταβιβάσεις αλλά ναι υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε μαζί με τις αναδόχους εταιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας απαντώντας σε επισημάνσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στα εκδοτήρια του Μετρό.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε από τα λεωφορεία -το μόνο μέσο μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη- απαιτείται η έκδοση περίπου 50.000 προσωποποιημένων καρτών για φοιτητές, ανέργους για ΑΜΕΑ. Από την πρώτη μέρα λειτουργούν τα εκδοτήρια αλλά δεν μπορούν να βγουν 50.000 κάρτες. Έχουν βγει περίπου 20.000 μέχρι σήμερα άρα κάποιες από τις ουρές οφείλονται στα αναμενόμενα προβλήματα που ήδη είχαμε αναδείξει. Εκτιμούμε ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί πλήρως τις επόμενες δύο εβδομάδες», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και συμπλήρωσε:

«Υπάρχουν όμως και μη αναμενόμενα προβλήματα τα οποία προσπαθεί η ανάδοχος εταιρία να τα επιλύσει και δεν έχει να κάνει με την προμήθεια των μηχανημάτων αλλά με τον συγχρονισμό των συστημάτων. Είναι γαλλική εταιρία η ανάδοχος, βρίσκονται μηχανικοί στη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο».

