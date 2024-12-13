Κεραμέως: Έως τις 23 Δεκεμβρίου η καταβολή των αυξημένων συντάξεων

Την καταβολή του συνόλου των συντάξεων Ιανουαρίου έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2024 προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι συντάξεις αυτές θα περιλαμβάνουν την αύξηση του 2,4% που έχει επιβληθεί οριζοντίως, ενώ η έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά θα καταβληθεί έως και τις 18 Δεκεμβρίου.

Αναφορικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να μειωθούν εκκρεμότητες ετών. «Έχουμε διαρκώς και πιο χαμηλά νούμερα. Οι εκκρεμότητες των κύριων συντάξεων το 2019 ήταν περίπου 200.000. Τον Ιούνιο του 2024, είχαμε 21.000 και, πλέον, έχουμε πέσει στις 16.000» διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας.

Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι οι εκκρεμότητες το 2019 ήταν πάνω από 150.000 και, τώρα, είναι 32.000. Όπως είπε, «στις επικουρικές εντοπίζεται μια μεγαλύτερη δυσκολία, διότι το αρχείο είναι χαρτώο. Ένα από τα μεγάλα έργα, που "τρέχουν" αυτή την περίοδο και θα ενταθούν οι προσπάθειες το 2025, είναι η ψηφιοποίηση όλου του αρχείου. Το έργο της ψηφιοποίησης θα συμβάλει καθοριστικά, ώστε να διαλειτουργήσουν όλα τα συστήματα μεταξύ τους και να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι εκκρεμότητες».

Για τον μέσο χρόνο απονομής σύνταξης, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι παλαιότερα ήταν 18 μήνες, τώρα είναι 58 ημέρες και, πλέον, εκδίδονται 1.200 συντάξεις την ημέρα, πιστώνοντας αυτή τη μεγάλη πρόοδο στους εργαζόμενους του e-ΕΦΚΑ.

Αναφερόμενη στην κριτική που ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η κ. Κεραμέως αποσαφήνισε ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν σε πιο επωφελείς όρους για τους εργαζόμενους, επισημαίνοντας τα εξής: «Εμείς βάζουμε απλά ένα "κατώφλι", ένα πάτωμα στη διαπραγμάτευση, γιατί ο εργαζόμενος που αμείβεται με κατώτατο μισθό θέλει να ξέρει κατ' ελάχιστο ποια θα είναι η αμοιβή του, να κάνει τον προγραμματισμό του, να ξέρει πώς θα πληρώσει το νοίκι, το σούπερ μάρκετ και την ενέργεια. Έχουμε χρέος από την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε μια ασπίδα προστασίας για κάθε εργαζόμενο στη χώρα είτε είναι στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και, από εκεί και πέρα, μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να συμφωνήσουν κάτι πιο ευνοϊκό».

Στη συνέχεια, η υπουργός Εργασίας ανέλυσε τις αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία ορισμού του κατώτατου μισθού με το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προσθέτοντας ότι, με τις νέες διατάξεις, απαγορεύεται οποιαδήποτε μείωση του κατώτατου μισθού, ο κατώτατος μισθός επεκτείνεται και στο Δημόσιο και, από το 2028 και μετά, ο κατώτατος μισθός θα υπολογίζεται, βάσει αλγόριθμου. «Η κυβέρνηση απεμπολεί την εξουσία που είχε και, πλέον, ο κατώτατος μισθός θα ορίζεται σε συνάρτηση με την ακρίβεια και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές στην αγορά, τόσο θα ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός», εξήγησε η κ. Κεραμέως.

Ερωτηθείσα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η υπουργός προανήγγειλε έναν «σε βάθος διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους» εντός των επόμενων 12 μηνών, κάτι το οποίο προβλέπει ρητά η ευρωπαϊκή Οδηγία. «Εγώ θα προσθέσω και με τα κόμματα, δεν μας το λέει η Οδηγία αυτό, είναι δική μου πρόταση αυτή, δηλαδή να το δούμε και με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να συζητήσουμε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε πράγματι το ποσοστό κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις, το οποίο είναι χαμηλό» συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως. Μάλιστα, σημείωσε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό κάλυψης είναι χαμηλό. «Οφείλουμε να θεσπίσουμε κίνητρα, για να ενισχύσουμε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Ένα κομμάτι είναι το τι κίνητρα θα θεσπιστούν και ένα άλλο κομμάτι είναι να καθίσουν στο τραπέζι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών και να συμφωνήσουν, όπως το έχουν κάνει για παράδειγμα στον τουρισμό και την εστίαση» ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Όσον αφορά στη δράση «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία πραγματοποιείται το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024 στο Ντίσελντορφ, με σκοπό την προσέλκυση Ελλήνων που διαμένουν στη Γερμανία, μέσω της ανάδειξης επαγγελματικών ευκαιριών στην ελληνική αγορά εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε ότι είναι η πρώτη φορά που οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ γίνονται στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι στα τέλη Νοεμβρίου το υπουργείο διοργάνωσε αντίστοιχη εκδήλωση στο Άμστερνταμ, όπου συμμετείχαν 1.100 Έλληνες.

«Εμείς ως υπουργείο Εργασίας κάνουμε τη "γέφυρα" μεταξύ Ελλήνων πολιτών που δουλεύουν στο εξωτερικό, αλλά σκέφτονται να γυρίσουν και επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό» σχολίασε η κ. Κεραμέως.

