Το Μετρό Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μια εβδομάδα μετά την έναρξη της λειτουργίας του.

Στο αμαξοστάσιο στην Πυλαία ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από τον Νικόλαο Κουρέτα διευθύνοντα σύμβουλο της «Ελληνικό Μετρό», τον Κάρλο Μπιάνκο διευθύνοντα σύμβουλο της ΘΕ.Μ.Α. και τον Γιώργο Ζυγογιάννη, Διευθυντή Λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό Βενιζέλου όπου ξεναγήθηκε στα αρχαιολογικά ευρήματα από την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Τσιγαρίδα, και επιβιβάστηκε σε συρμό που εκτελούσε το σχετικό δρομολόγιο.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε μεταξύ άλλων:

Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συγκινητική ξενάγηση που αναδεικνύει τον πλούτο και την ιστορία της πόλης.

Δυστυχώς, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης στερήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών.

Για εμάς, η έναρξη λειτουργίας του Μετρό είναι μόνο η αρχή, γιατί το σχέδιο μας περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του έργου προς το αεροδρόμιο και την Καλαμαριά και βεβαίως προς τη δυτική Θεσσαλονίκη. Πιστεύουμε ότι συγχρόνως πρέπει να αναβαθμιστεί ο ΟΑΣΘ και να λειτουργήσουν και τα δύο μέσα κάτω από ενιαίο φορέα διαχείρισης και πάντα υπό δημόσιο έλεγχο.

Αν ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, είμαι σίγουρος ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική και οι πολίτες θα βιώνουν μια καλύτερη καθημερινότητα για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής συνόδευαν η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Αναστάσιος Νικολαΐδης βουλευτής Δράμας και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών, ο Θανάσης Γλαβίνας μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, η Κατερίνα Σολωμού μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, ο Δημήτρης Σαρηγιάννης Γραμματέας Τομέα Υποδομών και κομματικά στελέχη.

