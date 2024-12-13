Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητοστάκη με τον Βασιλιά της Ιορδανίας και τον Εμίρη του Κατάρ

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II και τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani.

Κατά τη διάρκειά τους συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία.

