Γερουλάνος για προϋπολογισμό 2025: Μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε, όχι λεφτόδεντρα

Η κυβέρνηση βάζει κανόνες στους μικρούς, αλλά τρέμει απέναντι στους μεγάλους, είπε στη σημερινή παρέμβασή του στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό 2025, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος.

Μεταφέροντας τον διάλογό του με την κ. Άννα στα Κύθηρα, η οποία πουλάει καπαρόφυλλα και μέλι, άκουσε να του λέει: «Πείτε κάτι στον κ. Χατζηδάκη. Μου έχουν δώσει αυτό το μαραφέτι και μου λένε να αλλάζω κάθε μέρα τους κωδικούς, αλλά εγώ δεν ξέρω να το κάνω και θα με κυνηγάνε». «Αλλά όταν είπα στον κ. Χατζηδάκη, για το παράνομο εμπόριο τσιγάρων και καυσίμων, εκείνος άσπρισε. Κανόνες στην κ. Άννα αλλά τρόμος για τους μεγάλους. Λάθος. Ανάποδα πάρτε το. Κανόνες για τους μεγάλους και τρόμο για την κ. Άννα που βιώνει αυτό που βιώνει σήμερα», προέτρεψε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ο κ. Γερουλάνος.

Όπως είπε ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «χρειαζόμαστε μια Ελλάδα, όπου οι σχέσεις του πολίτη με το κράτος, χαρακτηρίζονται από αλληλοσεβασμό. Όπου νιώθεις ασφάλεια να δημιουργείς. Και χαίρεσαι ό,τι δημιουργείς, σε μια κοινωνία με ξεκάθαρους κανόνες, που ισχύουν για όλους. Μια Ελλάδα που αξιοποιεί πλουτοπαραγωγικές πηγές και μοιράζει πλούτο δίκαια, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή. Και μια Ελλάδα, στην οποία το κοινωνικό κράτος λειτουργεί, όχι μόνο για τους αδύναμους, αλλά για να απελευθερώνει καθημερινά τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου από τον φόβο. Συμπεριλαμβανομένης της κ. Άννας».

Σύμφωνα με τον κ. Γερουλάνο, «Σε ένα τέτοιο κράτος, η κυβέρνηση σχεδιάζει και οι θεσμοί, που βρίσκονται κοντά στον πολίτη, υλοποιούν. Η εξουσία εκπορεύεται από μια πηγή, αλλά ασκείται από πολλές, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός εξουσίας και λογοδοσία στον πολίτη. Απαραίτητα χαρακτηριστικά, αν θέλουμε η κοινωνία να αντιδράει γρήγορα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις».

«Αυτό, δε θέλει λεφτόδεντρα. Μεταρρυθμίσεις θέλει», είπε ο κ. Γερουλάνος, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι όνειρο θερινής νυκτός, αλλά πρωτόκολλο επιβίωσης μιας κοινωνίας, σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά και μιας οικονομίας που θα συμπιεστεί αφόρητα από προβλέψιμους και μη, εγχώριους και εξωγενείς παράγοντες την επόμενη χρονιά.

Αναφερόμενος στον λόγο που το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό, είπε ότι «δεν είναι μόνο ότι διαφωνούμε στα επί μέρους ζητήματα. Είναι διότι διαφωνούμε στο αρχιτεκτόνημα. Αυτήν την ώρα που γύρω μας καταρρέουν οικονομίες, συμμαχίες και σύνορα, η κυβέρνηση επιμένει σε μοντέλα του χθες. Επειδή όμως, η Ελληνίδα και ο Έλληνας ζουν τα προβλήματα του σήμερα, η κυβέρνηση το μόνο που έχει να τους προσφέρει είναι επιδόματα αμνησίας».

Τόνισε, δε, ότι «δεν αναζητούμε μια κυβέρνηση που θα μας βοηθήσει να ξεχάσουμε. Αναζητούμε μια κυβέρνηση που θα μας ενώσει, για να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι μαζί. Που θα κάνει μεταρρυθμίσεις για να λειτουργήσουν αλλιώς και το πολιτικό σύστημα και η οικονομία που θα φτιάξουμε. Για, και με, την κ. Άννα. Η απάντηση σε αυτήν την αναζήτηση είναι μόνο προοδευτική. Με ηγέτη ένα ισχυρό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Που πιστεύει ότι τώρα είναι η ώρα να σταθούμε στα πόδια μας. Και όσο δεν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να μείνουμε απελπιστικά απροετοίμαστοι για ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

