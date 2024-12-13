Μετρό Θεσσαλονίκης - Ταχιάος για τα χαρτάκια: «Κι εγώ θα τα ανέβαζα στα social»

Μία εικόνα από τα εκδοτήρια του ολοκαίνουριου Μετρό Θεσσαλονίκης με κολλημένες παντού κόλλες Α4 κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης. Αλλα γραμμένα στο χέρι και άλλες σε υπολογιστή, τα σημειώματα ενημερώνουν το κοινό: «Σάββατο και Κυριακή Δωρεάν διαδρομές», «Μόνο κέρματα» και «Δεν δίνει ρέστα από 10 ευρώ».

«Ακόμη κι εγώ αν το έβλεπα θα το έβγαζα φωτογραφία και θα το ανέβαζα στα social» δήλωσε στη LiFO ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, κάνοντας λόγο για «πολύ κακή εικόνα».

Τα χαρτιά Α4, όπως τόνισε, οφείλονται σε «υπερβάλλοντα ζήλο των υπαλλήλων που ενήργησαν με καλή πρόθεση θέλοντας να βοηθήσουν. Τα προβλήματα προκλήθηκαν λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχθηκε το σύστημα» προσθέτοντας πως δεν έγιναν δοκιμές στα μηχανήματα.

Σύμφωνα με τον κύριο Ταχιάο, το πρόβλημα προκαλείται γιατί δεν έχει γίνει η διασύνδεση με τις κάρτες και δεν έχει συνδεθεί ακόμη με το σύστημα ΔΙΑΣ.

«Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι συνέχεια υπ' ατμόν να εφοδιάζουν τα μηχανήματα με κέρματα. Είναι οι παιδικές ασθένειες του συστήματος» είπε ο υφυπουργός Υποδομών, καταλήγοντας στην εκτίμηση ότι «σύντομα θα εξαλειφθεί κάθε πρόβλημα».



Πηγή: skai.gr

