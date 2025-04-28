Ο νέος κύκλος συναντήσεων των αντιπροσωπειών Ελλάδος και Τουρκίας, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης έλαβε χώρα σήμερα, Δευτέρα 28 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη.

Τη συνάντηση διοργάνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από πρέσβεις, ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπούς αξιωματούχους των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν ανασκόπηση της εφαρμογής των αμοιβαίως συμφωνημένων δραστηριοτήτων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το 2026.

Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

