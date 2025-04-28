Μαρινάκης: Δεν θα υπάρχει ηλικιακό όριο στους συνταξιούχους ΑμεΑ για τη χορήγηση των 250 ευρώ

Για την κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων, μίλησε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, επισημαίνοντας ότι σε συνέχεια των όσων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τον σιδηρόδρομο ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, κ. Κυρανάκης, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιάσει μία σειρά από νέες παρεμβάσεις σε πάρα πολλά επίπεδα, του νέου Οργανισμού που έχει ήδη συσταθεί, ώστε να μπορεί πιο εύκολα, να προσελκύει ανθρώπους από την αγορά, όπως συνέβη με τη ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για γρήγορες διαδικασίες, ιδιαίτερα στον τομέα των σιδηροδρόμων και των μεταφορών, όπου η ασφάλεια είναι κρίσιμη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, ειδικά μετά την τραγωδία στα Τέμπη, όπου το ρουσφέτι είχε οδηγήσει σε ακατάλληλες τοποθετήσεις υπαλλήλων. «Σίγουρα συναντήθηκε το ανθρώπινο λάθος με αυτές τις παθογένειες, για αυτό έχουμε καθήκον να περάσουμε κι έχουμε περάσει σε πολλά επίπεδα από τα λόγια στα έργα» είπε ο κ. Μαρινάκης και υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση του δημόσιου τομέα όταν ανέλαβε η κυβέρνηση έβγαζε, με βάση την αξιολόγηση της προηγούμενης κυβέρνησης, άριστους το 95-97% των δημοσίων υπαλλήλων. «Εμείς έχουμε αλλάξει εντελώς αυτή τη λογική. Δεν σας λέω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα» είπε και αναφέρθηκε σε πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης στο υπουργείο Παιδείας και την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο για όσους αρνούνται να αξιολογηθούν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστήριξε ότι η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα και ανέφερε ότι θα αυστηροποιηθούν οι κυρώσεις για όσους αρνούνται την αξιολόγηση, ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα που θα λειτουργήσει για την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες τονίζοντας ότι για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά και στην ιστορία του ελληνικού κράτους, η εκάστοτε κυβέρνηση θα έχει ένα εργαλείο για να βλέπει τι γίνεται σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα.

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες παροχές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τους ενοικιαστές και τους χαμηλοσυνταξιούχους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι είναι στοχευμένες και μόνιμες, τονίζοντας ότι οι περισσότερες αφορούν το 80% των ενοικιαστών και τη συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλοσυνταξιούχων.

Αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος στις αναπηρικές συντάξεις ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «θέλω να το πω για ν' ακουστεί, για τις αναπηρικές συντάξεις θεωρούμε σωστό, και από την πρώτη στιγμή αυτό είναι στο σχεδιασμό του υπουργείου, να μην υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Ο δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης δεν μπορεί να μπαίνει σε ηλικιακούς περιορισμούς, γιατί είναι πολύ ειδικά τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες του συμπολίτη μας που έχει μία αναπηρία». Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ισχύει το όριο των 65 χρόνων, «αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή και ως προς το δημοσιονομικό κόστος υπάρχει πρόβλεψη… Ήταν στα σχέδιά μας. Θέλω απλά να το κάνω σαφές, για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση… Το διακοσιοπενηντάρι απευθύνεται, καταρχάς στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών με τα εισοδηματικά όρια. Στους ανασφάλιστους υπερήλικες ούτως ή άλλως και στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Αυτό ούτως ή άλλως το είχαμε πει. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω σαφές, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση είναι ότι στο σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών είναι και, ανεξαρτήτως ηλικιακών ορίων, οι δικαιούχοι των συντάξεων αναπηρίας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε «Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο στη Δικαιοσύνη, αλλά δεν μπορώ να πω -όπως καταλαβαίνετε- για μια δικογραφία που φημολογείται ότι έρχεται. Να έρθει πρώτα, να τη δούμε, να την αξιολογήσουμε, να δούμε τι λέει η Δικαιοσύνη, τι περιγράφεται σε αυτή τη δικογραφία που λέγεται ότι θα έρθει και να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να κρύψουμε τα λόγια μας».

Σχετικά με θέματα ασφάλειας ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πάντοτε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντοτε όσο υπάρχει έστω και μία είδηση που αφορά την εγκληματικότητα πρέπει να γίνονται περισσότερα πράγματα.

Απαντώντας σε δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» σύμφωνα με το οποίο το κράτος πληρώνει τους μισθούς της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μαρινάκης είπε: «Λοιπόν, ας ενημερώσουμε κάποιους, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε και μία νέα φοβερή "αποκάλυψη", με σκοπό να συντηρηθεί ένα θέμα, επειδή η αντιπολίτευση και τα φίλα σε αυτήν Μέσα προτιμούν η αντιπαράθεση να γίνεται επί τέτοιων ζητημάτων, που δεν αφορούν την κοινωνία, παρά επί της οικονομίας, της εγκληματικότητας. Όχι ότι εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα. Αλλά έχουμε μια κυβέρνηση που λύνει αρκετά -πρέπει να λύσει περισσότερα- και μια αντιπολίτευση απούσα στον πολιτικό διάλογο. Άρα, η αντιπολίτευση σου λέει: Από το να συζητάμε για θέματα που βλέπουμε ότι η Κυβέρνηση έχει μία πρόοδο και εμείς δεν έχουμε αντιπρόταση, καλύτερα να συντηρούμε τέτοια θέματα. Αυτή είναι και η αιτία που επανέρχονται στο προσκήνιο τέτοια ερωτήματα».

«Καταρχάς, με ρωτήσατε κάτι που έβγαλε η "Εφημερίδα των Συντακτών". Θα ενημερώσω, λοιπόν, τους αγαπητούς δημοσιογράφους της "Εφημερίδας των Συντακτών" ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποφάσισε να βάλει τάξη στα οικονομικά της, γιατί όφειλε να το κάνει. Και εγώ θεωρώ ότι είχε αργήσει κιόλας. Έκανε, λοιπόν, δύο εκ των πολλών κινήσεων. Η μία ήταν να μεταφερθεί από ένα κτίριο -τυχαία, μάλιστα, τώρα που μιλάμε, είναι αυτό που βρισκόμαστε σήμερα εδώ - σε ένα άλλο κτίριο, όπου εξοικονόμησε, νομίζω, 80 με 90% των δαπανών, σε σχέση με το ενοίκιο και λοιπά έξοδα. Και έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο το 65% των υπαλλήλων. Ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση τότε για τη Νέα Δημοκρατία».

Σχετικά με την «Ομάδα Αλήθειας», ο Π. Μαρινάκης δήλωσε ότι «δώσαμε καθαρότερες απαντήσεις και θα συνεχίσει η "Ομάδα Αλήθειας" να λειτουργεί, όπως λειτουργεί και θα αναδεικνύει αντιφάσεις, χωρίς να αλλάζει αυτά που λένε κάποιοι, όπως κάνουν αντίστοιχοι άλλοι στα Μέσα εναντίον μας. Η Ομάδα Αλήθειας αναδεικνύει αντιφάσεις. Η Ομάδα Αλήθειας αναδεικνύει την αλήθεια. Αν ο καθρέφτης δείχνει σε κάποιον την πολιτική του ένδεια…».

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητά του στον βόρειο τομέα Αθηνών, λέγοντας ότι έχει ανακοινωθεί από τον Δεκέμβριο μετά από την πολύ τιμητική απόφαση του πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

