Με κοινή ερώτηση που υπογράφει ο Φραγκίσκος Παρασύρης, βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ο Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής Αργολίδας και Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφέρεται στη Βουλή η έντονη ανησυχία και ο εύλογος προβληματισμός που έχουν προκαλέσει στους κατοίκους του οικισμού Βούτες, οι δύο μεγάλες ρηγματώσεις, μήκους 150 μέτρων, που έχουν εμφανιστεί εδώ και λίγες μέρες και διατρέχουν αυλές δέκα σπιτιών, τον περίβολο ενός ναού και τμήματα των δρόμων.

Απευθυνόμενοι στους υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Εσωτερικών οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τονίζουν πως τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν άμεσα, μεταξύ άλλων, να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου: να οριοθετήσουν την πληγείσα περιοχή και να την κηρύξουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να μεριμνήσουν για την καταγραφή και εξατομίκευση του συνόλου των ζημιών, σε κατοικίες, ναούς και υποδομές και να ενισχύσουν τον Δήμο Ηρακλείου χρηματοδοτικά και με ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την στήριξη και την αποζημίωση των πληγέντων για την ζημιά που υπέστησαν.



