Του Γιάννη Ανυφαντή

Αντιπολιτευτικές στροφές ανεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο της οικονομίας, με τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλαμβάνει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για συνταξιούχους και ενοικιαστές. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτά για ποιο λόγο ο πρωθυπουργός δεν υιοθετεί τις κοστολογημένες - όπως τις χαρακτηρίζει - προτάσεις που έχει καταθέσει το κόμμα του για την ακρίβεια και τους υψηλούς έμμεσους φόρους, όπως την αναστολή για κάποιο διάστημα του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και την ολική επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ο ίδιος ζητά τη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ενέργειας, ενώ αναφορικώς με τους συνταξιούχους, επιμένει στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση θέσπιση και καταβολή της 13ης σύνταξης, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους.

Σε ότι αφορά το στεγαστικό, ο Σωκράτης Φάμελλος προτείνει την υλοποίηση δημόσιας πολιτικής στέγης, μέσω της οποία θα υπάρχει, όπως υποστηρίζει, προσφορά τουλάχιστον 10.000 κατοικιών το χρόνο για δημόσια κοινωνική και εργατική στέγη και για την εξάλειψη της αστεγίας, την ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε νέες οικογένειες, τη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, την ουσιαστική αύξηση της επιδότησης ενοικίου, την υλοποίηση προγράμματος φοιτητικής στέγης και τη ρύθμιση της αγοράς του Airbnb.

«Η παροχή ποσού μόλις 20 ευρώ τον μήνα, που δεν θα καταβληθεί σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη ενίσχυσης που χρήζει αυτή η κοινωνική ομάδα. Η ίδια λογική διατρέχει και την καταβολή του επιδόματος, που επίσης δεν θα καταβληθεί σε όλους τους ενοικιαστές και ισοδυναμεί επίσης με μόλις 20 ευρώ τον μήνα», υποστηρίζει στην επίκαιρη ερώτησή του, σημειώνοντας πως «εάν δεν υπάρξει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν το φορολογικό μείγμα και οι άδικοι έμμεσοι φόροι, τα καθηλωμένα εισοδήματα, η υπέρμετρη ακρίβεια, η μειωμένη προσφορά στέγης και οι υπέρογκες αυξήσεις των ενοικίων δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα».

