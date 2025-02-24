Κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα να καταθέσουν άμεσα πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση απηύθυνε σήμερα το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, επαναδιατύπωσε ότι τα προοδευτικά κόμματα οφείλουν να καταθέσουν άμεσα πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση. «Είναι αναγκαίο να υπάρξει επιτέλους εναρμόνιση της Βουλής με την κοινωνία»

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία και καταθέτει τροπολογία «για να θωρακιστεί η εφαρμογή της Συνταγματικής πρόβλεψης του 2019 για την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για τα αδικήματα υπουργών, υφυπουργών και μελών της κυβέρνησης. Η τροπολογία κατατίθεται, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση Συντάγματος και νόμου, να είναι νομικά σαφές και να υπάρχει ασφάλεια Δικαίου στο ζήτημα αυτό, το οποίο έχει «παραβλέψει» να ολοκληρώσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του».

Επίσης, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του Σωκράτη Φάμελλου με τον Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει σήμερα τροπολογία για την οριστική επίλυση του προβλήματος των δανειοληπτών με ελβετικό φράγκο.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο πλαίσιο της συνολικής του πρότασης για τον Αγροτικό τομέα που έχει ήδη παρουσιαστεί, καταθέτει τρεις τροπολογίες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις οφειλές των αγροτών, για τις παραχωρήσεις ακινήτων και για τη δυνατότητα παράτασης μισθωτικών συμβάσεων παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Πηγή: skai.gr

