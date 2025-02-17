Στην ενίσχυση της προστασίας που παρέχεται στο πλαίσιο του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία στα οπτικοακουστικά έργα, αποσκοπούν διατάξεις που έχουν περιληφθεί στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο εισάγεται αύριο, Τρίτη, για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Με τις προωθούμενες διατάξεις, προβλέπεται, για πρώτη φορά, η επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος όσων αποκτούν παράνομα πρόσβαση σε οπτικοακουστικά μέσα, η πρόσβαση στα οποία παρέχεται με συνδρομή (συνδρομητικές τηλεοράσεις και πλατφόρμες). Η επιβολή προστίμιου προβλέπεται τόσο σε βάρος του ιδιώτη -χρήστη, όσο και σε βάρος εκείνου που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό-εξοπλισμό.

Στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισήμανε ότι η διάταξη καταλαμβάνει τόσο τους διακινητές, όσο και τους χρήστες πειρατικού τηλεοπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού, δηλαδή τους οικιακούς χρήστες, αλλά και επαγγελματίες χρήστες που προβαίνουν σε παράνομη προβολή του οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω πειρατικών υπηρεσιών σε δημόσιους χώρους, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.λπ. «Η εισαγωγή της ρύθμισης είναι επιβεβλημένη, ενόψει της αύξησης του φαινομένου παράνομης πρόσβασης σε οπτικοακουστικά έργα, τα οποία, ιδίως σε επίπεδο συνδρομητικών τηλεοράσεων και πλατφορμών, έχει γιγαντωθεί αποτελώντας αντικείμενο οργανωμένης παράνομης δραστηριότητας. Το πρόστιμο διαβαθμίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και την απαξία της παράβασης και κυμαίνεται από 700 ευρώ στην περίπτωση των οικιακών χρηστών, αυξάνεται σε 1.500 ευρώ στις περιπτώσεις δημόσιας προβολής και χρήσης και φτάνει στις 5.000 ευρώ σε περίπτωση που η παράβαση συντελείται με σκοπό οικονομικό ή εμπορικό κέρδος», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού. Η κ. Μενδώνη ανέφερε επίσης ότι με το νομοσχέδιο «επεκτείνεται η δυνατότητα δυναμικού αποκλεισμού (dynamic blocking) σε κάθε είδους οπτικοακουστικό περιεχόμενο, δηλαδή σε ταινίες και σειρές που αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, σημαντικό πεδίο δράσης των πειρατών». Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να διακόπτεται άμεσα η πρόσβαση σε παράνομους διαδικτυακούς τόπους που προβάλλουν τέτοιο περιεχόμενο.

Υπέρ του νομοσχεδίου έχει ταχθεί η Νέα Δημοκρατία. Επιφύλαξη για την τελική τους στάση στην ολομέλεια δήλωσε η αντιπολίτευση, και μόνο το ΚΚΕ έχει δηλώσει εξ αρχής ότι θα το καταψηφίσει.

Στη β΄ανάγνωση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Λιβανός είπε ότι «πρόκειται για νομοσχέδιο το οποίο δημιουργεί ένα σύγχρονο χάρτη και κώδικα λειτουργίας για πάρα πολλούς Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, πάνω σε ένα ευρύτερο πλάνο για ανάπτυξη και εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού, το οποίο έχει η ηγεσία του Υπουργείου αλλά και προσωπικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Το νομοσχέδιο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τομή στον χώρο του Πολιτισμού, αντίθετα, είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να διορθώσει ή να συμπληρώσει λάθη και παραλείψεις. Έχουμε μια κυβέρνηση που έξι χρόνια δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το όραμά της για τον Πολιτισμό, παρόλο που είναι η πρώτη φορά που έχουμε περισσότερα χρήματα για τον Πολιτισμό», σχολίασε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάγια Γρηγοράκου.

Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη είπε ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από αποσπασματικές ρυθμίσεις που δεν συνθέτουν έναν ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό για τον πολιτισμό. «Οι προτεινόμενες διατάξεις φαίνεται να στοχεύουν σε πολιτική παρέμβαση και έλεγχο των πολιτιστικών φορέων μέσω διορισμών προσώπων της αρεσκείας της εκάστοτε κυβέρνησης», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Επιχειρείτε ένα σοβαρό περαιτέρω βήμα εμβάθυνσης και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο του Πολιτισμού, συνολικά. Είτε στα μουσεία, όπως είναι η Εθνική Πινακοθήκη, ή ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων της Θεσσαλονίκης, είτε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Ιωάννης Δελής.

«Η υποστελεχωμένη Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν είναι οργανωμένη ως ερευνητικός Οργανισμός. Το επιστημονικό της έργο δεν αξιολογείται. Δεν παρέχει στα στελέχη της δυνατότητες για έρευνα και τα καταδικάζει σε επεξεργασία φακέλων σχετικών με οικοδομικές άδειες», σχολίασε, στην παρέμβασή της η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Σοφία Ασημακοπούλου και πρόσθεσε ότι «η καθημερινότητα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι η γραφειοκρατία, η διαχείριση ελλείψεων και οι ηρωικές προσπάθειες κάποιων αφοσιωμένων επιστημόνων».

«Εάν σε ένα μέρος του κόσμου γίνεται συστηματική αρχαιολογική έρευνα αυτή είναι η Ελλάδα κι εάν μια υπηρεσία μπορεί και κάνει έρευνα αρχαιολογική αυτή είναι η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Μην υποτιμάτε, λοιπόν, τόσο πολύ τους λειτουργούς του Υπουργείου Πολιτισμού, που με αφοσίωση είναι παντού παρόντες και πανταχού στα επιστημονικά συνέδρια, εσωτερικά και διεθνή», αντέδρασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και προσέθεσε: «ο ρόλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι διφυής. Προφανώς, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού οφείλουν να εξυπηρετούν τον πολίτη. Αυτή είναι η βασική τους δουλειά. Από εκεί και πέρα, εάν δείτε τα δημοσιεύματα, τα βιβλία τους, τα citation index διεθνώς, εκεί μπορείτε πολύ καλά να δείτε εάν οι άνθρωποι αυτοί κάνουν επιστημονική αρχαιολογική έρευνα. Μην τα υποτιμάτε. Μην προσβάλλετε τόσο πολύ τους λειτουργούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας».

«Τα πέντε μεγάλα μουσεία της χώρας, επί της ουσίας ιδιωτικοποιήθηκαν με διορισμένους προέδρους και διευθύνσεις από την ίδια την Υπουργό, και τώρα βρίσκονται σε άσχημο χάλι και το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με κλειστές αίθουσες που δεν λειτουργούν, με προβλήματα στη φύλαξη και στην καθαριότητα. Ας το δούμε αυτό και ας δούμε πως το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Υπουργό, κυρία Μενδώνη, έχει κατορθώσει να επιβάλλει στον πολιτισμό και στους πολιτιστικούς οργανισμούς τη λογική του Επιτελικού Κράτους», είπε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου.

«Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα ποιον τελικά σκοπεύει η κυβέρνηση να τιμωρήσει, τι επιδιώκει να αποτρέψει στην προσπάθεια πάταξης της πειρατείας στον οπτικοακουστικό τομέα», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης και αναρωτήθηκε αν ο στόχος είναι ο τελικός χρήστης του πειρατικού υλικού, είτε αυτό είναι αθλητικό, τηλεοπτικό, ή όλοι εκείνοι που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις πλατφόρμες που λειτουργούν παράνομα.

«Πιστεύουμε και εμείς ότι δεν θα πρέπει να φτάσουμε στον τελικό αποδέκτη και θα πρέπει να χτυπήσουμε στην πηγή. Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτές τις παράνομες πηγές παροχής οπτικοακουστικού περιεχομένου», ανέφερε ο ειδικός αγορητής των Σπαρτιατών Ιωάννης Κόντης.

Η υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη απάντησε στους βουλευτές της αντιπολίτευσης που μίλησαν για έλλειψη σχεδίου στον πολιτισμό. «Οι προτεραιότητες μας είναι η ανάπτυξη δημοσίων ρεαλιστικών πολιτικών με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στη ζωή των πολιτών στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα, στην οικονομική ανάπτυξη, η ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ως ολοκληρωμένου βιώσιμου αναπτυξιακού εργαλείου που καλλιεργεί οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή. Αυτό αποτελεί και τη σύνοψη των πολιτικών μας», είπε η υπουργός Πολιτισμού.

Η κ. Μενδώνη είπε ότι το νομοσχέδιο είναι προϊόν διαβούλευσης των φορέων για τα οποίους εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους. «Η εξωστρέφεια είναι στόχος του Υπουργείου και αφορά όλους τους Φορείς», είπε η υπουργός Πολιτισμού.

