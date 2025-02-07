Ευρεία σύσκεψη για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος των Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, υπό την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται στη Σαντορίνη.

Όπως πληροφορεί ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, με την έναρξη του φαινομένου, η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, εφαρμόζοντας τις πάγιες οδηγίες για την αντιμετώπιση σεισμικής δραστηριότητας, έλαβε όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Ειδικότερα, στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας και το Αρχαιολογικό Μουσείο τα εκθέματα έχουν αναδιαταχθεί σε χαμηλότερα ράφια, ενώ έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά υλικά για να εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους σε περίπτωση περαιτέρω έντασης του φαινομένου. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα εκθέματα που φυλάσσονται σε γυάλινες προθήκες, στα μεγάλα αγγεία και στα γλυπτά, τα οποία προστατεύθηκαν καταλλήλως για να περιοριστεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου τα εργαστήρια και οι αποθήκες είναι τακτοποιημένες και προστατευμένες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και για τα άλλα νησιά, στα οποία η σεισμική δραστηριότητα είναι αισθητή.

Χθες το πρωί κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού, υπό τον γγ Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, πραγματοποίησε αυτοψία στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Σαντορίνης, στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Διαπιστώθηκε ότι τόσο τα εκθέματα όσο και οι υποδομές στο νησί, προς το παρόν, δεν έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές. Παράλληλα, το προσωπικό παραμένει σε διαρκή επιφυλακή για τη διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και την άμεση αντίδραση σε οποιαδήποτε μελλοντική σεισμική δραστηριότητα.

