Η Ελλάδα περνάει σε μια νέα εποχή. Αναδεικνύουμε τις δυνατότητες που έχουν τα ελληνικά μυαλά να παράξουν προϊόντα καινοτομίας. Και να οδηγήσουν το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα σε μια νέα εποχή. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, επισκέφτηκε στο Αμπού Ντάμπι τη διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού «IDEX & NAVDEX 2025» στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει με εθνικό περίπτερο.

Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που σας καλωσορίζω εδώ, στο Ελληνικό Περίπτερο της IDEX 2025 @IDEX_UAE, στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Ο κ. Δένδιας εγκαινίασε το Ελληνικό Περίπτερο και συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής 'Αμυνας & Ασφάλειας (HASDIG), καθώς και με εκπροσώπους αμυντικών εταιρειών και εταιριών αμυντικής τεχνολογίας.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ανέφερε μεταξύ άλλων σε χαιρετισμό του: «Η IDEX είναι μια σημαντική παγκόσμια Έκθεση. Είναι νομίζω πολύ μεγάλη επιτυχία η παρουσία μας εδώ. Θα ήθελα να συγχαρώ το Enterprise Greece για την προσπάθειά του, αλλά και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής 'Αμυνας & Ασφάλειας».

«Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, ακόμη και σαν παρατηρητής όταν περπατάς στους διαδρόμους μιας Έκθεσης, να βλέπεις τις ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα της ελληνικής καινοτομίας» πρόσθεσε.

«Σε λίγες ημέρες», επισήμανε, «θα έχουμε στην Αθήνα τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε, από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός να δει ποιος είναι ο προγραμματισμός, ο οποίος γίνεται επί τη βάσει του δικού του υστερήματος, ώστε η χώρα μας να απολαμβάνει το μέγιστο αγαθό της ασφάλειας και της εθνικής αξιοπρέπειας».

«Νιώθω υπερήφανος γι' αυτό που οι ελληνικές εταιρείες, τα ελληνικά μυαλά και τα ελληνικά χέρια μπορούν και δείχνουν στους ξένους επισκέπτες» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός επισκέφτηκε σε λιμένα της περιοχής τη φρεγάτα «Ύδρα» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες».

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, καθώς και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Αμπού Ντάμπι Αντώνης Αλεξανδρίδης.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη της φρεγάτας αντιπλοίαρχο Ι. Μαντζούρη ΠΝ σχετικά με την αποστολή της και συνομίλησε με τα στελέχη και το πλήρωμα της.

Ακολούθως, απευθυνόμενος προς το πλήρωμα της φρεγάτας τόνισε: «Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή μου που σας βρίσκω σήμερα εδώ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο 'Αμπου Ντάμπι. Είσαστε μέρος της επιχείρησης "Ασπίδες", μιας επιχείρησης στην οποία η Ελλάδα έπαιξε από την αρχή πρωταγωνιστικό ρόλο, το δείχνει το ελληνικό της όνομα».

Οι «Ασπίδες», είπε ο κ. Δένδιας, «είναι σημαντικές για εμάς, σημαντικές για την καθεμιά και τον καθένα Έλληνα, γιατί προασπίζουν αγαθά που αφορούν στα συμφέροντα της πατρίδας και του Έλληνα πολίτη».

«Κατ' αρχάς την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Είμαστε ένας ναυτικός λαός, μια ναυτική χώρα. Η Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ είναι μία απ' αυτές. Το 12% του παγκοσμίου εμπορίου περνά από το Σουέζ. Το δεύτερο είναι πολύ πιο απτό και μετρήσιμο. Αφορά στην τιμή των αγαθών στο ράφι των ελληνικών μαγαζιών, των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Το κόστος μεταφοράς γύρω από την Αφρική, τελικά καταλήγει ως κόστος στον Έλληνα πολίτη. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ναυτική δύναμη και οφείλει να έχει λόγο στα ζητήματα που αφορούν στο Δίκαιο της Θάλασσας» εξήγησε ο υπουργός.

«Ξέρω», ξεκαθάρισε, «ότι επιχειρείτε σε ζώνη κινδύνου. Ξέρω πολύ καλά ότι η πατρίδα για να εκτελέσετε το συνταγματικό σας καθήκον σάς έχει στείλει σε περιοχή όπου η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη. Θέλω να ξέρετε ότι οι ευχές κάθε Έλληνα πολίτη είναι μαζί σας, όπως επίσης ότι είναι περηφάνεια για την Ελλάδα να βλέπει, να νοιώθει τη σημαία μας σε μακρινές θάλασσες που έχουν όμως σημασία για τον τόπο».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είχε συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ Σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν (Abdullah bin Zayed Al Nahyan).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

