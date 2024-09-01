«Ο Δάνης Κατρανίδης υπήρξε ένας σπουδαίος ηθοποιός, που αφήνει πίσω του διακριτό στίγμα, αξιοποιώντας στο έπακρο το ταλέντο του και τελειοποιώντας τα εκφραστικά του μέσα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Και συνέχισε: «Μας χάρισε, σε μια πορεία πενήντα ετών, σημαντικές θεατρικές ερμηνείες, σε ένα ευρύτατο ρεπερτόριο. Η ευχέρεια με την οποία υπηρέτησε απαιτητικότατους ρόλους, αλλά και η φυσικότητα με την οποία επέβαλλε την παρουσία του στη σκηνή, μαγνητίζοντας το κοινό, έκρυβαν ένα χάρισμα που είχε καλλιεργηθεί με αφοσίωση και συνεχή δουλειά.

Τα επιλεκτικά περάσματα του Δάνη Κατρανίδη από τη μεγάλη οθόνη και την τηλεόραση επιβεβαίωσαν τη σφραγίδα του ως σημαντικού ερμηνευτή. Ο Δάνης Κατρανίδης κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των ομοτέχνων του και του μεγάλου κοινού. Αξίζει να θυμόμαστε και άλλες πλευρές του, όπως τη συστράτευσή του, με πλείστους συναδέλφους του, υπέρ της Δημοκρατίας στο δημοψήφισμα του 1974, που φανέρωσε την ευαισθησία του ως πολίτη. Στην οικογένειά του, τους πολλούς φίλους του και τους ομοτέχνους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

