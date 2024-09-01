«Η κυβέρνηση αντί να καλυτερέψει τα πράγματα, επιμένει να παράγει εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και προσθέτει: «Η κυβερνητική προπαγάνδα φτιάχνει και σήμερα πρωτοσέλιδα για μέτρα που θα εστιάζουν στην καθημερινότητα των πολιτών, παρ' ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει μιλήσει για μικρό καλάθι παροχών».

Ακολούθως αναφέρει: «Τα ημίμετρα και η προπαγάνδα όμως δεν θα σώσουν την κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη από την οργή των πολιτών, που πιέζονται αφόρητα από την ακρίβεια, την άδικη και υπέρμετρη φορολόγηση, τη λειτουργική ιδιωτικοποίηση της υγείας, την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατέψει ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να συζητηθούν οι προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για τη φορολόγηση. Απέρριψε τις προτάσεις μας για το τραπεζικό σύστημα. Αγνόησε τις θέσεις μας για τους αγρότες. Κλείνει τα μάτια σε κάθε πρόταση μας υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.