Από την Ξάνθη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε νέα απάντηση στον υπουργό Υγείας, 'Αδωνι Γεωργιάδη.

«Ας αναρωτηθεί ο λαλίστατος κ. Γεωργιάδης γιατί η ΜΕΘ στην Ξάνθη δεν λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια, γιατί υπάρχουν μόνο δύο μόνιμοι αναισθησιολόγοι και μετά να εξηγήσει στον ελληνικό λαό αν πρέπει να περιμένει ένα ΕΣΥ στα ευρωπαϊκά πρότυπα από το κράτος και την κυβέρνηση ή τους ιδιώτες» τόνισε.

Σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, νυν πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος ζήτησε να τον εμπιστευτούν ξανά αφήνοντας αιχμές σ΄ όσους τον αμφισβήτησαν.

«Ζητώ να μου δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσω την προσπάθειά μου. Αυτά που περιέγραψα δεν τα πετύχαμε μέσα σε πέντε και δέκα χρόνια, αλλά μόλις σε δύο χρόνια. Δεν τελείωσε καν η θητεία μου και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, η οποία πληγώνει την παράταξη. Η παράταξη δεν είμαι εγώ, είστε όλοι εσείς. Η προσπάθεια όλων μας διέψευσε τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, που προεξοφλούσαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει τον κύκλο του. Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχει κλείσει τον κύκλο του, αλλά γιορτάζει τα 50 του χρόνια την Τρίτη ενωμένο, ενισχυμένο και με προοπτική να είναι το κόμμα που με την αξιοπιστία του, το νέο ήθος του, τις σύγχρονες προτάσεις του θα ανοίξει την πόρτα εξόδου στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

