Έχει απομακρυνθεί το 99% των νεκρών ψαριών από τον Παγασητικό, δήλωσε στο ΣΚΑΪ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ανέφερε ότι 270 τόνοι νεκρών ψαριών οδηγήθηκαν σε αποτέφρωση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ 4-5 τόνοι σε υγειονομική ταφή η οποία σύμφωνα με τον περιφερειάρχη έγινε σε χώρο ασφαλή στο Δήμο Βελεστίνου αφού είχε εκδοθεί η περιβαλλοντική άδεια.

Ο κ Κουρέτας δήλωσε επίσης ότι τις επόμενες μέρες θα δοθεί άδεια κολύμβησης για όλες τις παραλίες του Βόλου, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα δημόσιας υγείας.

Όσον αφορά την απόδοση ευθυνών είπε ότι «όλοι έβγαλαν την ουρά τους απ’ έξω. Οργανισμός Λιμένος Βόλου, Δήμος Βόλου, ΤΕΟΒ, Φορέας Διαχείρισης της Κάρλας κι έπρεπε εμείς να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση με τα νεκρά ψάρια, όπως και κάναμε». Παράλληλα, ανέφερε ότι εδώ και 12 ημέρες είχε προειδοποιήσει τόσο τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, όσο και τον Δήμο Βόλου για το πρόβλημα. «Το δίχτυ αυτό θα μπορούσε να είχε μπει πολύ νωρίτερα» είπε.

Πηγή: skai.gr

