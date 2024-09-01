Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο γνωστός ηθοποιός Δάνης Κατρανίδης.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο facebook.

«Μέσα στην αλλαγή του μήνα έφυγε ο αγαπημένος μας πολυτάλαντος συνάδελφος, φίλος, γελαστό παιδί του θεάτρου, άνθρωπος πνευματικός που με κάθε του κίνηση παρήγαγε πολιτισμό! Αγαπημένε μας Δανή Κατρανίδη το θλιβερό αυτό νέο συγκλονίζει όλη την καλλιτεχνική μας οικογένεια… Το κενό είναι μεγάλο…» έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός και βουλευτής.

Ο ηθοποιός είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τον χώρο της υποκριτικής καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Δάνης Κατρανίδης ήταν η φωνή του ΣΚΑΪ 100.3.

ΟΔάνης Κατρανίδης γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1949 στο Αιγάλεω. Ήταν απόφοιτος (1971) της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης. Κατά το διάστημα 1971-1978 υπήρξε ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου. Τη θεατρική σεζόν 1978-1979 έγραψε ιστορία στον ρόλο του κομπέρ στη θρυλική παράσταση Cabaret που ανέβασε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Έπαιξε σε όλα τα είδη θεάτρου, από τραγωδία και κωμωδία μέχρι μιούζικαλ και επιθεώρηση, ενώ άκρως αξιόλογη είναι η συμμετοχή του στο θέατρο του ραδιοφώνου. Δίδαξε στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Ίασμος» και στο Θεατρικό Εργαστήρι «Βασίλης Διαμαντόπουλος». Λάτρης της θάλασσας και δεινός ιστιοπλόος, έχει στο ενεργητικό του δεκάδες συμμετοχές και κατακτήσεις σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης.

Το 1971, παντρεύτηκε με την επίσης ηθοποιό (και συμμαθήτρια του στη Σχολή του Γ. Θεοδοσιάδη) Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Χώρισαν το 1977.

