Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, αποκάλυψε το λογότυπο του κόμματος, το οποίο ψηφίστηκε από τα μέλη του.

Η τεράστια συμμετοχή των μελών στη διαδικασία επιλογής δείχνει τη δημοκρατική προσέγγιση του κινήματος και τη σημασία της.

Η παρουσίαση του λογότυπου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου πάρτι που έλαβε χώρα στις 22 Δεκεμβρίου, όπου συγκεντρώθηκαν πολλά παιχνίδια και ρούχα για παιδιά.



«Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι το δικό σας κίνημα.

Εσείς προτείνατε και ψηφίσατε το όνομά του.

Σήμερα αποκαλύπτουμε το έμβλημα του νέου μας σπιτιού. Εσείς το προτείνατε, εσείς το επιλέξατε!

Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι η Ιστορία που γράφουν οι πολλοί, όταν σπάνε τον τοίχο που τους έχτισαν οι λίγοι», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

