Συναντήσεις Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ και εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον πρίγκιπα διάδοχο για τη στήριξη του Κουβέιτ στην υποψηφιότητας της Ελλάδας για τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά τη διετία 2025-2026.

Ανταλλάγησαν ακόμη απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός είχε επίσης συνάντηση με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, καθώς και την ανάγκη να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία εκεχειρίας για την απελευθέρωση των ομήρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.