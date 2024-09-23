Γερουλάνος: Η εκλογή προέδρου που δεν είναι στη Βουλή, συνταγή ήττας

Ο Παύλος Γερουλάνος σήκωσε το γάντι κι απάντησε στην 'Αννα Διαμαντοπούλου που είχε δηλώσει το απόγευμα σε τηλεοπτική συνέντευξή της «γιατί να μην είναι η ίδια Πρόεδρος κι εκείνος επικεφαλής στη Κ.Ο»

Με ανάρτησή του στο Χ ο υποψήφιος για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Αγαπητή 'Αννα,

όσοι μείναμε πιστοί στο ΠΑΣΟΚ δεν το κάναμε για να διαπραγματευτούμε καρέκλες. Το κάναμε επειδή πιστεύουμε σε αξίες. Επίσης, όσοι μείναμε στο ΠΑΣΟΚ, μάθαμε να παραδεχόμαστε λάθη μας και να τα διορθώνουμε. Να μαθαίνουμε από νέες εμπειρίες. Η εμπειρία της προηγούμενης εκλογής αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, που δεν ήταν βουλευτής, μας κόστισε. Το ίδιο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Η εκλογή προέδρου που δεν είναι στη Βουλή αποτελεί συνταγή ήττας. Θέλεις να τριτώσει; Εγώ όχι. Θέλω να νικήσουμε, θέλω να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Κι αυτό προϋποθέτει νέο Πρόεδρο, με σχέδιο που πείθει, με δυνατότητα να διασφαλίσει την ενότητα και παρόντα σε κάθε μάχη, και στην κοινωνία και στη Βουλή. Αυτό υπηρετεί η υποψηφιότητά μου».

