Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Τίμτσο Μουτσούνσκι είχε σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς, διασυνοριακής και περιφερειακής συνεργασίας, ενώ τονίσθηκε από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ότι η ευόδωση της ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Μακεδονίας, συναρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, μεταξύ των οποίων η προσήλωση σε διεθνείς συμφωνίες όπως η Συμφωνία των Πρεσπών και από την τήρηση σχέσεων καλής γειτονίας.

Πηγή: skai.gr

