Διαμαντοπούλου: Αν κερδίσω Προεδρία ΠΑΣΟΚ, Γερουλάνος επικεφαλής της ΚΟ

Η 'Αννα Διαμαντοπούλου, μίλησε το απόγευμα στo MEGA και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ θέλει μία προγραμματική κατεύθυνση που να αφορά τον 21ο αιώνα. Η συζήτηση στη χώρα γίνεται σαν να είμαστε στον προηγούμενο αιώνα».



«Εγώ προτείνω συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - συνέχισε η κ. Διαμαντοπούλου. Το κράτος να παίξει έναν ρόλο στο να φέρει στον ιδιωτικό τομέα παραγωγή, γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη και χώρα χωρίς βιομηχανία. Το δεύτερο είναι το κοινωνικό κράτος. Δεν αρκεί να δώσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας χρήματα για τους γιατρούς. Θέλει μια συνολική μεταρρύθμιση», τόνισε η υποψήφια για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Πρόσθεσε εμφατικά, ότι η δική της υποψηφιότητα συμπυκνώνει «ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο έχει τοπική αυτοδιοίκηση, υπουργική θητεία και ευρωπαϊκή ως ευρωπαία επίτροπος. Το θέτω στη διάθεση της παράταξής μου, και μετά της χώρας μου».

Η κ. Διαμαντοπούλου σχολίασε την πρόσφατη αναφορά του Πάνου Γερουλάνου, πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι βουλευτής.

«Είναι σημαντικό να διατηρούμε κάποιες βασικές αξίες. Ο ίδιος ο κ. Γερουλάνος είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο ένας να είναι στο κόμμα και ο άλλος στη Βουλή, γιατί και τα δύο θέλουν δουλειά πολλή. Αν εγώ κερδίσω, γιατί να μην είμαι εγώ πρόεδρος και ο κ. Γερουλάνος να μην είναι επικεφαλής της ΚΟ; Υπάρχει μια δυνατότητα συνεργασίας, θα τα κάνουμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αναδιοργανωθεί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να οργώσει την Ελλάδα, να ξαναφέρει τους νέους, να μπει στην κοινωνία, να ορίσει στρατηγική», τόνισε χαρακτηριστικά η 'Αννα Διαμαντοπούλου.

Πρόσθεσε ότι από όλους τους υποψήφιους έχει την μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εμπειρία.

«Η κοινοβουλευτική ζωή δεν είναι μόνο ρητορική απέναντι στον Μητσοτάκη, ή στον οποιοδήποτε. Είναι θέσεις, είναι πώς παρατάσσεις δυνάμεις», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

