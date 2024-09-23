Της Πηνελόπης Γκάλιου

Για την Τρίτη το απόγευμα, στις 18.40 ώρα Ελλάδος, κλείδωσε το νέο τετ α τετ του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μετά από διεργασίες και επαφές και εν μέσω μία «γεμάτης ατζέντας» των δύο ηγετών, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκλεισαν το ραντεβού τους διατηρώντας ενεργούς και ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου, ενώ η συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα με τη γνωστή σύνθεση «τρεις συν τρεις». Δηλαδή πέραν των δύο ηγετών, το παρών θα δώσουν οι υπουργοί Εξωτερικών και οι επικεφαλής των διπλωματικών γραφείων.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στο Κυπριακό βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος του Έλληνα πρωθυπουργού σε αυτό το ταξίδι στην αμερικανική ήπειρο και στην Αθήνα επιμένουν στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα προκειμένου αυτοί να λειτουργούν ως «βαλβίδες» εκτόνωσης σε κατά περιόδους εντάσεις.

Παρόλα αυτά, έχει καταστεί σαφές πως δεν υπάρχουν αυταπάτες περί αλλαγής των πάγιων θέσεων και τακτικών της Άγκυρας και γι αυτό το λόγο, εξάλλου, η Αθήνα έχει χαράξει με ακρίβεια και σαφήνειας τις κόκκινες γραμμές της.

Στην επικείμενη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, στόχος είναι να συζητηθεί ο οδικός χάρτης των επόμενων μηνών, ενώ τους δύο ηγέτες αναμένεται να απασχολήσουν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας Τουρκία, όπως αυτές διαμορφώνονται και εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα, οι περιφερειακές εξελίξεις σε μία κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ ψηλά στην ατζέντα καταγράφεται και το μεταναστευτικό, ειδικά μετά τις εξελίξεις που προκλήθηκαν από τη νέα πολιτική της Γερμανίας, να αυστηροποιήσει τη στάση της στα σύνορά της.

«Όσο διακινητές προσαρμόζουν τις μεθόδους τους τόσο εμείς θα πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να αυξάνουμε τα επίπεδα συνεργασίας με την Τουρκία» παρατηρούσαν κυβερνητικές πηγές, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίηση της Αθήνας για το επίπεδο συνεργασίας με Τουρκία σε αυτό το πεδίο. Εξάλλου, προσέθεταν πως σε μία πολύ ταραγμένη περίοδο για την ευρύτερη γειτονιά μας και την ώρα που στη Μέση Ανατολή «αναδύονται» συνεχώς νέες και περισσότερες κρίσεις «το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε, να προχωράμε τη θετική ατζέντα και να μην οδηγούμαστε σε κλιμάκωση στο πεδίο, όλα αυτά είναι θετική κατάκτηση» σχολίαζαν οι ίδιες πηγές.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πλευρά, έχοντας επαλειμμένα και εμφατικά ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές της, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα αξιολογήσει τα γεγονότα και το βάθος των θεμάτων που μπορεί να συζητηθούν, προκειμένου να είναι έτοιμη να εντάξει στις συζητήσεις και άλλα ζητήματα, όπως πιθανόν αυτό των θαλάσσιων ζωνών.

Ψηλά στην ατζέντα του Έλληνα πρωθυπουργού είναι και το κυπριακό και η επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, με την ελληνική θέση να παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη: επανεκκίνηση του διαλόγου στην κατεύθυνση της εξεύρεσης μόνιμης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την επανένωση του νησιού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να τεθεί από την ελληνική πλευρά στη διμερή συνάντηση, με την Αθήνα να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Αυτό το ζήτημα άλλωστε θα τεθεί και στο τραπέζι της συνάντησης που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με το ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις 26 Σεπτεμβρίου, ο οποίος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να εκκινήσει τη διαδικασία για να διαπιστώσει αν μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Εκτός από τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο η οποία ήταν «μπολταρισμένη» στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ένα μπαράζ επαφών και συναντήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και αναμένεται να επιδοθεί σε ένα «σπριντ» διπλωματικών επαφών για τη χώρα μας, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή μας.

Σε αυτό το πλαίσιο στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη καταγράφονται συναντήσεις με δέκα ξένους ηγέτες, ενώ κορυφαίας σημασίας θα είναι η ομιλία που θα απευθύνει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να αναφερθεί σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, με επίκεντρο τις παγκόσμιες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες δε, ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει και στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει το επόμενο έτος την θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σύνθημά της το τρίπτυχο Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία.

