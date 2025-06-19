Βουλή: Εγκρίθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή

Με 154 θετικές ψήφους εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση της ΝΔ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Από την ψηφοφορία απείχαν συνολικά 61 βουλευτές, οι 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι 21 του ΚΚΕ και οι 11 της Νέας Αριστεράς και ανεξάρτητοι βουλευτές, ως ένδειξη διαμαρτυρίας με την διαδικασία, ενώ δεν προσήλθαν στην ψηφοφορία ο πρώην πρωθυπουργός, νυν ανεξάρτητος βουλευτής Αντώνης Σαμαράς, ο επίσης ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Ελληνική Λύση Παύλος Σαράκης, όπως και ο Διαμαντής Καραναστάσης της Πλεύσης Ελευθερίας.

Με δεδομένο ότι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές – Δημήτρης Κυριαζίδης και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς - είχαν εκφράσει τη θέση ότι θα υπερψήφιζαν την πρόταση της ΝΔ, εκτιμάται ότι δύο βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, είτε από λάθος, είτε συνειδητά, διαφοροποιήθηκαν.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για παραπομπή του Κώστα Καραμανλή για το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών στήριξαν συνολικά 47 βουλευτές.

Το κατηγορητήριο των συγγενών εις βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών που υιοθέτησαν Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκεινται στο Κίνημα Δημοκρατίας συγκέντρωσε συνολικά 40 ψήφους.

Η διαδικασία

Η διαδικασία ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση. Από το Προεδρείο της Βουλής ανακοινώθηκε ότι οι Ζωή Ράπτη, Νίκος Παπαθανάσης, Θάνος Πλεύρης, Καραγιάννης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Μαυραγάνης, Μιχάλης Παπαδόπουλος έχουν στείλει υπόμνημα, αρνούμενοι τις κατηγορίες. Υπενθυμίζεται ότι τα ονόματα αυτά περιλαμβάνονται στην πρόταση που έχουν καταθέσει από κοινού Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη και οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας.

Ο κ. Πλεύρης δήλωσε πως απορρίπτει πλήρως τις αιτιάσεις εις βάρος του περί παράβασης καθήκοντος, υπόθαλψης εγκληματία και παρασιώπησης εγκλήματος. Όπως σημείωσε έχει ήδη καταθέσει σχετικά στοιχεία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και της Ολομέλειας, υπογραμμίζοντας πως ο ρόλος του περιορίστηκε αποκλειστικά στον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την άμεση διαχείριση των τραυματιών του δυστυχήματος. «Όλες οι πράξεις μου ήταν απολύτως σύννομες και εντός των αρμοδιοτήτων μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος ανέφερε στο υπόμνημά του πως η δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στο πρόσωπό του.

«Ουδέν στοιχείο ή ένδειξη με αφορά. Δεν μου αποδίδεται οποιαδήποτε ευθύνη από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές», αναφέρει, απαντώντας στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης για τις τρεις προτάσεις σύστασης προανακριτικών επιτροπών.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις τρεις διαφορετικές προτάσεις που κατατέθηκαν για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για συνολικά 14 πολιτικά πρόσωπα, για την τραγωδία των Τεμπών, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ, οπότε ακολούθησε η ψηφοφορία. Η καταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώθηκε στις 03:15 περίπου τα ξημερώματα.

Πόρισμα σε δύο μήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής

Ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα ο Α' Αντιπρόεδρος του σώματος Γιάννης Πλακιωτάκης πρότεινε, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης να αποτελείται από 26 μέλη και να υποβάλει το πόρισμά της σε δύο μήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής.

Η ολομέλεια της Βουλής απέρριψε:

1. την πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατά των πρώην Υπουργών Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη, καθώς και κατά των πρώην Υφυπουργών Μιχαήλ Παπαδόπουλου, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Γεωργίου Καραγιάννη, Μαρίνας Χρυσοβελώνη, Νικόλαου Μαυραγάνη και Αθανάσιου Μωραΐτη», καθώς και,

2. την κοινή πρόταση των ΚΟ της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης, της Πλεύσης Ελευθερίας και των 6 Ανεξάρτητων βουλευτών-μελών του Κινήματος Δημοκρατίας «κατά: 1) του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Πρωθυπουργού, 2) του Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα, πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και νυν βουλευτή, 3) του Ιωάννη Κεφαλογιάννη, πρώην Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών και νυν Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 4) του Γεωργίου Καραγιάννη, πρώην Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 5) του Μιχάλη Παπαδόπουλου, πρώην Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 6) του Γεώργιου Γεραπετρίτη, πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και νυν Υπουργού Εξωτερικών, 7) του Ιωάννη Τσακίρη, πρώην Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 8) της Ζωής Ράπτη, πρώην Υφυπουργού Υγείας και πρώην Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 9) του Αθανάσιου Πλεύρη, πρώην Υπουργού Υγείας και νυν κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, 10) του Νικολάου Παπαθανάση, πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και νυν Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και 11) του Χρήστου Σπίρτζη, πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».

Αναλυτικά:

Κάλπη 1 - Κων. Αχ. Καραμανλής

Ευρέθησαν 235 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 231. 'Ακυρα: 3 Λευκά: 1

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ 47, ΟΧΙ 156 , "ΠΑΡΩΝ" 0

Πρόταση ΝΔ: ΝΑΙ 154, ΟΧΙ 13, "ΠΑΡΩΝ" 1

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ.: ΝΑΙ 40 , ΟΧΙ 150, "ΠΑΡΩΝ" 0

Κάλπη 2 - Χρήστος Σπίρτζης

Ευρέθησαν 236 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 229. 'Ακυρα: 6. Λευκά: 1

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ 46, ΟΧΙ 157, "ΠΑΡΩΝ" 0

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, ΠΕ και Ανεξ.: ΝΑΙ 39, ΟΧΙ 154, "ΠΑΡΩΝ" 0

Κάλπη 3 - Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Ευρέθησαν 235 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 230. 'Ακυρα: 3. Λευκά: 2

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ 46, ΟΧΙ 156, "ΠΑΡΩΝ" 0

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ: ΝΑΙ 39, ΟΧΙ 153, "ΠΑΡΩΝ" 0

Κάλπη 4 - Ιωάννης Κεφαλογιάννης

Ευρέθησαν 235 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 232. 'Ακυρα: 2. Λευκά: 1

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ 45, ΟΧΙ 158, "ΠΑΡΩΝ" 2

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ.: ΝΑΙ 38, ΟΧΙ 152, "ΠΑΡΩΝ" 1

Κάλπη 5 - Γεώργιος Καραγιάννης

Ευρέθησαν 236 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 233. 'Ακυρα: 2. Λευκά: 1

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ 46, ΟΧΙ 159, "ΠΑΡΩΝ" 0

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ.: ΝΑΙ 39, ΟΧΙ 155, "ΠΑΡΩΝ" 0

Κάλπη 6 - Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Ευρέθησαν 236 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 217. 'Ακυρα: 3. Λευκά: 16

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ 55, ΟΧΙ 160, "ΠΑΡΩΝ" 2

Κάλπη 7 - Νικόλαος Μαυραγάνης

Ευρέθησαν 236 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 217. 'Ακυρα: 4. Λευκά: 15

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ 56, ΟΧΙ 160, "ΠΑΡΩΝ" 1

Κάλπη 8 - Αθανάσιος Μωραΐτης

Ευρέθησαν 236 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 214. 'Ακυρα: 6. Λευκά: 16

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ 50, ΟΧΙ 163, "ΠΑΡΩΝ" 1

Κάλπη 9 - Κυριάκος Μητσοτάκης

Ευρέθησαν 201 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 197. 'Ακυρα: 3. Λευκά: 1

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ: ΝΑΙ 38, ΟΧΙ 159, "ΠΑΡΩΝ" 0

Κάλπη 10 - Γεώργιος Γεραπετρίτης

Ευρέθησαν 202 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 196. 'Ακυρα: 5 Λευκά: 1

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ: ΝΑΙ 40, ΟΧΙ 155, "ΠΑΡΩΝ" 1.

Κάλπη 11 - Ιωάννης Τσακίρης

Ευρέθησαν 202 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 199. 'Ακυρα: 2. Λευκά: 1

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ: ΝΑΙ 41, ΟΧΙ 157, "ΠΑΡΩΝ" 1

Κάλπη 12 - Ζωή Ράπτη

Ευρέθησαν 201 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 198. 'Ακυρα: 1. Λευκά: 2.

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ: ΝΑΙ 40, ΟΧΙ 157, "ΠΑΡΩΝ" 1

Κάλπη 13 - Αθανάσιος Πλεύρης

Ευρέθησαν 201 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 198. 'Ακυρα: 2. Λευκά: 1

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ: ΝΑΙ 38, ΟΧΙ 159, "ΠΑΡΩΝ" 1

Κάλπη 14 - Νικόλαος Παπαθανάσης

Ευρέθησαν 201 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 198. 'Ακυρα: 2. Λευκά: 1

Πρόταση Ε.Λ, Νίκης, Π.Ε και Ανεξ: ΝΑΙ 39, ΟΧΙ 157, "ΠΑΡΩΝ" 2.

Η πρόταση της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, που έγινε δεκτή από την ολομέλεια της Βουλής, αφορά στο «τραγικό δυστύχημα, που έλαβε χώρα στις 28/02/2023 στην περιοχή Ευαγγελισμός Τεμπών Λάρισας» για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος «της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) και ειδικότερα της κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τις 28.2.2023, κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ.3 του νόμου 4974/2022 και προς τον σκοπό πρόκλησης οικονομικής βλάβης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ», εκ προθέσεως παράλειψής του,

α. να καθορίσει ένα επαρκές πλαίσιο χρηματοδότησης για τον τομέα των σιδηροδρόμων,

β. να μεριμνήσει για τη διασφάλιση διάθεσης προς τον ΟΣΕ των δημόσιων πόρων που ήταν απαραίτητοι για τη συντήρηση, επισκευή, επέκταση και ανακαίνιση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση ένα πολυετές Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χάριν και της στελέχωσης της εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ με το αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του προσωπικό», κατά την άσκηση των καθηκόντων του και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόταση, «από τον κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή του Αχιλλέως, πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών».

Πηγή: skai.gr

