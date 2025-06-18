«Περίσσιο θράσος» και «κροκοδείλια δάκρυα» καταλόγισε στον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον ότι εμφανίστηκε για μια ακόμα φορά αμετανόητος για τις εγκληματικές του ευθύνες.

Σχολιάζοντας την ομιλία του κ. Καραμανλή στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση επί των τριών προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα στα Τέμπη, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο κ. Καραμανλής από θύτης και ένοχος για τα 57 θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, προσπάθησε να εμφανιστεί ως θύμα.

«Ο υπεύθυνος και υπόλογος κ. Καραμανλής, παραιτήθηκε σε συνεννόηση με τον κ. Μητσοτάκη ότι θα τον αποκαταστήσει. Σε συνεννόηση οργανώνουν την πολιτική κάλυψη του κ. Καραμανλή, με αυτή την αλγεινή, αμετανόητη στάση και την τρομακτική περιφρόνηση απέναντι στην αφαίρεση τόσων ζωών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η τρομακτική οίηση με την οποία τοποθετήθηκε ο ένοχος κ. Καραμανλής δεν φτάνει το θράσος του ενόχου κ. Μητσοτάκη. Να ξέρετε όμως ότι εσείς που χειροκροτείτε και καλύπτετε τον κ. Καραμανλή, προκαλείτε την οργή της κοινωνίας και εδραιώνετε την πεποίθησή της, ότι το δίκαιο απέχει παρασάγκας μακριά από τη δικαιοσύνη την οποία εμείς θα τη φέρουμε, γιατί πιστεύουμε στην ισχύ του δικαίου και όχι στο δίκαιο του ισχυρού», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Έντονα αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι δηλητηριάζει την πολιτική ζωή του τόπου με την ακραία συμπεριφορά της.

«Ντρέπομαι ως βουλευτής. Είναι πρωτοφανές στα μεταπολιτευτικά χρονικά, πολιτικός να ζητά το λόγο για να απαντήσει σε υπουργό, με αυτό το ύφος. Θυμίζει ακραίες εποχές εθνικής διχόνοιας. Είστε η πολιτικός που δηλητηριάζει την πολιτική ζωή του τόπου και η ιστορία θα αφιερώσει πολλές σελίδες για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, Σήμερα υπάρχουν τρεις προτάσεις που συζητάμε και στο τέλος θα γίνει ψηφοφορία. Ρίχνετε το προσωπικό σας δηλητήριο χωρίς κανένα σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Είναι κατάπτωση της δημοκρατίας. Ντρέπομαι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης.



Νάσος Ηλιόπουλος

«Πέρα από το σεβασμό στα πρόσωπα υπάρχει και ο σεβασμός στην αλήθεια» σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Καραμανλή ότι επανέλαβε τα ψέματά του για μια ακόμα φορά, χωρίς σεβασμό στην αλήθεια.

«Ακούσαμε από τον κ. Καραμανλή να μιλά για την κατεστραμμένη διοίκηση, την τηλεδιοίκηση που δεν λειτουργούσε, τον σταθμάρχη, χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως αρμόδιος υπουργός που ήταν. Λιγότερα θα σας στοίχιζε από 600.000 ευρώ που πληρώσατε για το μπάζωμα στα Τέμπη για να φτιάχνατε την τηλεδιοίκηση.

Η τοποθέτηση του κ. Καραμανλή, σήμερα επιβεβαίωσε ότι στήνεται ένα 'πλυντήριο ξεπλύματος ευθυνών' με μόνο ερώτημα αν δόθηκαν πόροι. Αν ήσασταν τίμιοι, θα λέγατε 'δεν κάνουμε προανακριτική'. Γιατί δεν κάνετε προανακριτική: πλυντήριο κάνετε», κατέληξε ο κ. Ηλιόπουλος.

