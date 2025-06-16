Μάρτιν Σουλτς: Ο Τσίπρας έσπειρε, ο Μητσοτάκης θερίζει

Ο Μάρτιν Σουλτς, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη DW, αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις της κρίσης του 2015, εκφράζοντας την άποψη πως έχει πλέον ωριμάσει η στιγμή για μια πολιτική αναδιανομής μετά τα χρόνια σκληρής λιτότητας.

Ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης θυμάται με λεπτομέρειες τις δραματικές εκείνες εβδομάδες και μήνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Από τη θέση του στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χώρα μας, δηλώνοντας:

«Αυτά που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια κλόνισαν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε θεμελιώδεις αξίες. Είναι καλό που υπάρχει μια σχετική οικονομική ανάκαμψη και όπως συχνά συμβαίνει στην πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης δρέπει τους καρπούς της σποράς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φυσικά ήταν συνδεδεμένη με πολύ μεγάλες θυσίες».

Κοινωνικό αποτύπωμα της ανάκαμψης

Ο Σουλτς επισημαίνει πως τα οικονομικά μεγέθη βελτιώνονται, με τη διεθνή κοινή γνώμη να αναγνωρίζει την πρόοδο της Ελλάδας. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα:

«Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι εάν τα πηγαίνουν καλύτερα και οι Έλληνες».

Υπογραμμίζει πως η πλειοψηφία των πολιτών υπέστη μεγάλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, ενώ η ανέλιξη του πληθωρισμού επιδείνωσε περαιτέρω την καθημερινότητά τους. Όπως τονίζει, αυτό καθιστά ακόμα πιο αναγκαία μια πολιτική δικαιότερης αναδιανομής του πλούτου.

Η αποφυγή του Grexit και ο ρόλος της Γερμανίας

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζει πως η Ελλάδα βρέθηκε στην κόψη του ξυραφιού με το ενδεχόμενο αποπομπής από την Ευρωζώνη. Αναφέρεται στη σταθερή αντίθεση της Άνγκελα Μέρκελ απέναντι στις πιέσεις – μεταξύ άλλων και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε – για Grexit, καθώς και στη συμβολή των Σοσιαλδημοκρατών και της Γαλλίας υπό τον Φρανσουά Ολάντ.

«Θεωρούσα απαράδεκτο ότι μιλούσαμε για την Ελλάδα, αλλά όχι με την Ελλάδα», αποκαλύπτει ο ίδιος, κάνοντας ειδική μνεία στους τότε Έλληνες διαπραγματευτές και τη στάση του Γιάνη Βαρουφάκη, αλλά και στην προσωπική του απόφαση να μεταβεί εγκαίρως στην Αθήνα για απευθείας συνομιλίες με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ευρωζώνη, αλληλεγγύη και δομικές αδυναμίες

Ο Σουλτς ομολογεί ότι η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρές ανεπάρκειες, με κύρια την απουσία φορολογικής ηθικής και τη διαρροή πλούτου στο εξωτερικό. Ωστόσο, δηλώνει ξεκάθαρα ότι ενδεχόμενη διάλυση της Ευρωζώνης εξαιτίας της Ελλάδας θα έστελνε καταστροφικό μήνυμα διεθνώς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τεράστια σημασία της διατήρησης της νομισματικής σταθερότητας και του ευρώ, που ήταν το διακύβευμα εκείνων των ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρει, ότι το κόστος για τους εταίρους ήταν ελάχιστο, την ώρα που η εικόνα που δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη μετατράπηκε σε εργαλείο για την άνοδο ακραίων φωνών.

Η άνοδος της ακροδεξιάς και η ευθύνη της πολιτικής

Αναλύοντας το νέο ευρωπαϊκό τοπίο της τελευταίας δεκαετίας, ο Σουλτς επισημαίνει ότι διαχρονικά οι κρίσεις δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ακροδεξιά και τον λαϊκισμό. Τονίζει ότι έννοιες όπως η αλληλεγγύη τέθηκαν υπό αμφισβήτηση, με πολίτες να ρωτούν «γιατί να απειλείται η σύνταξή μου εξαιτίας της κρίσης στην Ελλάδα;»

Παράλληλα, αποδομεί το αφήγημα περί επιβάρυνσης του μέσου Γερμανού φορολογούμενου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα χρήματα δόθηκαν υπό τη μορφή εγγυήσεων και οι επενδύσεις ωφέλησαν εξίσου τη γερμανική οικονομία. Σχολιάζει πως «δυστυχώς δημιουργήθηκαν άλλες εντυπώσεις, που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την ακροδεξιά».

Το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας και η πολιτική εναλλακτική

Ο Μάρτιν Σουλτς, σήμερα πρόεδρος του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ, αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το SPD και τη σημασία της ανανέωσης μέσα από τη νέα γενιά, με έντονη τη γυναικεία παρουσία στο κόμμα. Υπενθυμίζει πως οι σοσιαλδημοκράτες εξακολουθούν να κυβερνούν ή να συμμετέχουν σε κυβερνητικούς συνασπισμούς σε χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ισπανία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Πολωνία, απέναντι σε ισχυρές ακροδεξιές αντιπολιτεύσεις.

Κλείνοντας, επισημαίνει ότι οι σοσιαλδημοκράτες πρέπει να δείχνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση ως η πολιτική δύναμη των εναλλακτικών λύσεων – όχι του διχασμού και της λογικής του «άσπρου-μαύρου» που οδηγεί στη διάλυση.

