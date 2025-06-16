Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε, χτες Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους ήταν η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όπως αναφέρει το Σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA).

Οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο το Ιράν.

🇸🇦 📞 🇬🇷 | HRH Crown Prince Mohammed bin Salman received a phone call from Greek Prime Minister, @kmitsotakis. pic.twitter.com/mSCftgXF9k — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) June 15, 2025

Τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση και υπογράμμισαν τη σημασία της επίλυσης των διαφορών με διπλωματικά μέσα, πρόσθεσε το SPA.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων και των εκατέρωθεν επιθέσεων Ισραήλ – Ιράν.

Η τελευταία αναζωπύρωση της έντασης έχει εγείρει φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, με τους διεθνείς ηγέτες να παροτρύνουν όλα τα μέρη να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.



Πηγή: skai.gr

