Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι δύο ηγέτες τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση και υπογράμμισαν τη σημασία της επίλυσης των διαφορών με διπλωματικά μέσα

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Κυριάκος Μητσοτάκης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε, χτες Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους ήταν η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όπως αναφέρει το Σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA). 

Οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο το Ιράν.

Τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση και υπογράμμισαν τη σημασία της επίλυσης των διαφορών με διπλωματικά μέσα, πρόσθεσε το SPA.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων και των εκατέρωθεν επιθέσεων Ισραήλ – Ιράν. 

Η τελευταία αναζωπύρωση της έντασης έχει εγείρει φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, με τους διεθνείς ηγέτες να παροτρύνουν όλα τα μέρη να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.
 

