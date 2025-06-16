Χαρδαλιάς από τον Ασπρόπυργο: Δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον γειτονιές χωρίς βασικές υποδομές

Η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και πρότυπων δημόσιων χώρων αναψυχής στην περιοχή, καθώς και ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία.

Ο προγραμματισμός σημαντικών έργων υποδομής, που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των πολιτών του Ασπροπύργου και γενικότερα της Δυτικής Αττικής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν στην πορεία έργων της Περιφέρειας που ήδη υλοποιούνται στην περιοχή, καθώς και οι ενέργειες για την άρση γραφειοκρατικών κωλυμάτων που καθυστερούν την εκτέλεση αναγκαίων έργων. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο επισκέφθηκε σημεία στα οποία σχεδιάζεται ή δρομολογείται η υλοποίηση μεγάλων έργων.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε τον χώρο που προγραμματίζεται η ανέγερση του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου, ένα έργο που χρονίζει για περισσότερα από 20 χρόνια, με προϋπολογισμό περί τα 11 εκατ. ευρώ. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Περιφέρεια υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή το αίτημα του Δήμου για προτεραιοποίηση του έργου και προχώρησε στην ένταξή του στο «ΠΕΠ Αττικής» για άμεση χρηματοδότηση. Σημείωσε, μάλιστα, ότι βούληση της περιφερειακής αρχής είναι να προχωρήσει άμεσα η υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, ώστε το έργο να έχει παραδοθεί στη σχολική κοινότητα το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Εν συνεχεία, ο Περιφερειάρχης βρέθηκε στο Αγροκήπιο, μια έκταση 35 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής, που πρόσφατα παραχωρήθηκε εκ νέου στον Δήμο Ασπροπύργου για τη δημιουργία χώρου αναψυχής. Με πρωτοβουλία και εισήγηση του κ. Χαρδαλιά, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε πρόσφατα την επέκταση της δωρεάν παραχώρησης του χώρου στον Δήμο για 49 χρόνια. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την πρόθεσή του να υποστηριχθεί με κάθε δυνατό τρόπο η αναβάθμιση του Αγροκηπίου, ώστε να προσφερθεί στους πολίτες της Δυτικής Αττικής ένας πραγματικά σύγχρονος και λειτουργικός δημόσιος χώρος.

«Κάθε φορά που επισκέπτομαι τη Δυτική Αττική, έρχομαι για να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα ετών που, για όλους εμάς που προερχόμαστε από λαϊκές συνοικίες, φαντάζουν αυτονόητα» είπε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η ισόρροπη ανάπτυξη των Δήμων της Αττικής δεν θα μείνει στις καλένδες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον γειτονιές χωρίς βασικές υποδομές. Είμαστε εδώ, για να στηρίζουμε αποτελεσματικά όλους τους συμπολίτες μας που στη ζωή τους δεν έχουν βρει τίποτα εύκολο, που παλεύουν καθημερινά».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αττική αποτελεί υψηλό στρατηγικό στόχο και σε αυτή την κατεύθυνση έχει εκπονηθεί ένα ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 546,3 εκατ. ευρώ - το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί ποτέ από την Περιφέρεια, το οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε στην αρχή της θητείας της περιφερειακής αρχής.

Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: «Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη αναμονή»

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Χαρδαλιά στο κορυφαίο, όπως το χαρακτήρισε, έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, που αναμένεται να δώσει ανάσα σε όλη τη Δυτική Αττική και την ευρύτερη περιοχή και το οποίο πλέον, έπειτα από δεκαετίες, εισέρχεται επίσημα σε φάση υλοποίησης. «Η Περιφέρεια έχει ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη και παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη των προσπαθειών ένταξής του σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο χρηματοδότησης» σημείωσε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Για εμάς αυτό το έργο είναι αδιαπραγμάτευτης προτεραιότητας και το έχουμε τονίσει δημόσια σε κάθε τόνο. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη αναμονή. Αναμένουμε τα άμεσα αντανακλαστικά του Υπουργείου Υποδομών και της νέας ηγεσίας του. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η δημοπράτηση του έργου έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Ιανουάριο και αναμένουμε πλέον χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να δημοπρατηθεί εντός του 2025 με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου».

Ερωτώμενος τέλος, σχετικά με τα σενάρια εξαγοράς του τηλεοπτικού σταθμού Attica, ιδιοκτησίας Δήμου Ασπροπύργου, από την Περιφέρεια Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι η εν λόγω φημολογία είναι παντελώς αστήρικτη και δεν ανταποκρίνεται κατ’ ελάχιστον στην αλήθεια. «Οτιδήποτε συμβάλλει στην ελεύθερη έκφραση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η δουλειά που γίνεται εκεί είναι πραγματικά αξιόλογη. Σε ό,τι με αφορά, όμως, ποτέ δεν επεδίωξα να γίνω εκδότης ή τηλεοπτικός επιχειρηματίας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την άψογη συνεργασία στην προτεραιοποίηση των έργων που έχουν άμεση ανάγκη οι κάτοικοι της περιοχής, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο για τις ενέργειές του, προκειμένου να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια πολλών ετών. «Στον Ασπρόπυργο, αυτή τη στιγμή, γίνονται πάρα πολλά έργα. Είμαστε σίγουροι, ότι με τη συνδρομή και τη στήριξη της Περιφέρειας θα συνεχίσουμε έτσι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια, γιατί με τη βοήθειά της αποκτήσαμε από τον ΕΔΣΝΑ ένα ηλεκτρικό απορριμματοφόρο, ενώ περιμένουμε και τα υπόλοιπα οχήματα για να ενισχύσουμε την υπηρεσία μας» τόνισε ο κ. Ηλίας.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη.

