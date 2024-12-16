Στο Digital Economy Forum του ΣΕΠΕ μίλησε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιη, με προτεραιότητες που απορρέουν από τις ανάγκες της κοινωνίας, της δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική εμπειρία που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν μπορεί να παραμένει συνεχώς ουραγός στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή τεχνολογική πρόοδο. Οι διεθνείς εκθέσεις αποτυπώνουν τη θέση της χώρας μας, αλλά παράλληλα και τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που έχουμε, εάν πάρουμε σωστές αποφάσεις και υλοποιήσουμε έναν σωστό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας πως σε παγκόσμιο επίπεδο ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας αποτελεί προτεραιότητα. «Εμείς βρισκόμαστε, δυστυχώς, στις τελευταίες θέσεις της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα που ζούμε είναι μια χώρα ακριβού και αργού internet», παρατήρησε.

«Τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας, έγιναν κάποια σημαντικά βήματα. Δεν τα υποτιμούμε, αλλά σίγουρα οι δείκτες δείχνουν ότι δεν είναι αρκετά. Οι γύρω μας τρέχουν με μεγαλύτερες ταχύτητες, δεν μπορούμε να είμαστε ακόμη ουραγοί. Οι παρεμβάσεις που βλέπουμε σήμερα αποτελούν στην πλειοψηφία τους μια αλλαγή περιτυλίγματος των υποδομών που είχε σχεδιάσει το ΠΑΣΟΚ, πριν από περίπου 10-15 χρόνια, όπως είναι το taxisnet, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πολλά άλλα, που σχεδιάστηκαν σωστά για την εποχή τους, και τα οποία αποτελούν θεμέλιο για το σημερινό gov.gr», επεσήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πώς πρέπει να αναβαθμισθούν τα δημόσια δίκτυα και να προστατευθεί το περιβάλλον με τη βοήθεια των ψηφιακών υποδομών, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.

«Το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι επιτακτική ανάγκη ένας νέος εθνικός σχεδιασμός με την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε ευκαιρίες να χάνονται επιβαρύνοντας οικονομικά το Δημόσιο», σημείωσε και πρόσθεσε ότι απαιτείται διάλογος με την κοινωνία και εφαρμογή ρυθμίσεων -όπου κρίνεται αναγκαίο- για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των πολιτών.

«Η πρότασή μας για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας έχει στον πυρήνα της τη συμμετοχής των πολιτών, με την ενίσχυση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την ενίσχυση της ολοκληρωμένης ψηφιακής διακυβέρνησης, των δεξιοτήτων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την προώθηση της συνδεσιμότητας και ευρυζωνικότητας και τη μείωση του κόστους στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και πρότεινε εννέα βασικούς άξονες για την ψηφιακή μετάβαση:

- Κοινωνία χωρίς ψηφιακές ανισότητες αλλά με ψηφιακό εγγραμματισμό και ψηφιακούς επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης σε βασικούς τομείς.

- Απλοποίηση διαδικασιών, ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και παροχή πραγματικών υπηρεσιών με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

- Μείωση του κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο.

- Ενίσχυση του ΕΣΥ και ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας.

- Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και πραγματική διαβούλευση.

- Πρέπει, επιτέλους, να γίνουμε και παραγωγοί, όχι μόνο καταναλωτές τεχνολογίας. Μία λογική made in Greece στην τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντική.

- Άμεση εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

- Να ενισχύσουμε και την εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας για προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων, αλλά με μια πραγματικά ανεξάρτητη Αρχή κυβερνοσφάλειας.

«Το ΠΑΣΟΚ της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, του opengov και των μεγάλων ψηφιακών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων καλεί την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει σε όλες αυτές τις συζητήσεις που αφορούν το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας. Εμείς, λοιπόν, θα είμαστε δίπλα σας, γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να κάνει restart αλλά να περάσει σε νέα version όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον πολίτη, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

