Πηγές Νέας Αριστεράς: Οι επιθέσεις στον Χρ. Ράμμο φανερώνουν τις βαθιές πληγές στο κράτος δικαίου

Την απόφαση του Χρήστου Ράμμου να μην είναι υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την πρόταση της Νέας Αριστεράς λόγω των επιθέσεων που δέχθηκε σχολιάζουν κύκλοι του κόμματος.

«Σεβόμαστε και κατανοούμε την απόφαση του κυρίου Ράμμου. Ο κύριος Ράμμος δέχτηκε μια άνευ προηγούμενου συκοφαντική επίθεση από το Μέγαρο Μαξίμου που επιθυμεί ένα πράγμα: Την αποσιώπηση του σκανδάλου των υποκλοπών», ανέφεραν πηγές της Νέας Αριστεράς, υπογραμμίζοντας πως η πρότασή τους «προέκρινε την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας». «Και ως τέτοια είχε όλα τα χαρακτηριστικά για να λάβει ευρεία υποστήριξη από τα κόμματα της αριστερής και δημοκρατικής αντιπολίτευσης», πρόσθεσαν, σημειώνοντας πως «δυστυχώς, οι δυνάμεις αυτές επέλεξαν τον δρόμο του μικρόκομματικού συμφέροντος αντί να ορθώσουν τείχος προστασίας απέναντι στις χυδαίες επιθέσεις από τα συστήματα εντός και πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου».

«Έτσι, υπονόμευσαν τη δυνατότητα μιας ισχυρής υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Επέλεξαν να μη συγκρουστούν με το καθεστώς Μητσοτάκη», τόνισαν οι ίδιες πηγές και κατέληξαν: «Εμείς θα επιμείνουμε: Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας απέναντι σε μια αυταρχική και αλαζονική κυβέρνηση».

Χαρίτσης: Η πρότασή μας ενόχλησε το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου

Ανακοίνωση για τον κ. Ράμμο εξέδωσε και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Η δήλωση του κ. Ράμμου τιμά το κόμμα μας, την Νέα Αριστερά, και εμένα προσωπικά. Τον ευχαριστώ από καρδιάς.

Η πρόταση της Νέας Αριστεράς, όπως αναφέρει και ο κ. Ράμμος, είχε ένα σαφές πολιτικό σκεπτικό: την ανάδειξη του τεράστιου ζητήματος της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και την ανάγκη υπεράσπισης του κράτους δικαίου.

Η πρότασή μας ενόχλησε το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου που επιδόθηκε σε μια άνευ προηγουμένου αήθη επίθεση προς τον κ. Ράμμο και προς την Νέα Αριστερά.

Ξεβόλεψε όμως και τις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης που δυστυχώς, δεν όρθωσαν τείχος υπεράσπισης και στήριξης της υποψηφιότητας του κ. Ράμμου. Και η ευθύνη τους για τη σημερινή εξέλιξη είναι καθοριστική.

Είναι πραγματικά στενάχωρο και εξοργιστικό ότι το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα, οι δυνάμεις της διακομματικής συναίνεσης, επιχειρούν να σιωπήσει κάθε φωνή που υπερασπίζεται τα μεγάλα, κρίσιμα θεσμικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος.

Αυτό είναι το πρόβλημα της Δημοκρατίας μας σήμερα.

Εμείς θα επιμείνουμε. Ο αγώνας για την υπεράσπιση της κοινωνίας, του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας συνεχίζεται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.