Π. Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Κάποιες χρεώσεις έχουν εκνευρίσει δικαιολογημένα τους πολίτες - Ο πρωθυπουργός θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις για τις τράπεζες

Στις 18 του μηνός πληρώνεται η επιταγή ακρίβειας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκης να δηλώνει στο «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη του ΣΚΑΪ ότι «αφορά πάνω από 2 εκατ. συμπολίτες μας και τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την ειδική ενίσχυση για την προσωπική διαφορά για τους συμπολίτες μας που δεν θα δουν την αντίστοιχη αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς».

Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει κάποια μέριμνα για τους περίπου 900 χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, μακροχρόνια άνεργους και μονογονεϊκές οικογένειες που δεν θα λάβουν την επιταγή, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί μιλάμε για τον προϋπολογισμό: Είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πρωτοφανής πληθωριστική κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Ο στόχος είναι οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των τιμών».

«Η κυβέρνηση έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι μεγαλύτερες από τις πολύ μεγάλες και σημαντικές αυξήσεις των τιμών. Αυτός είναι και ο λόγος που παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα πάνω από το 20% στην Ελλάδα, αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι πολίτες όσο θα έπρεπε, γιατί έχουμε αυξήσεις των τιμών. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε», πρόσθεσε.

Για τους πιο ευάλωτους «θεωρώ ότι όλα όσα έχουν ανακοινωθεί θα υλοποιηθούν. Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε και την ομιλία του πρωθυπουργού, γιατί θα εξειδικεύσει μια σειρά από μέτρα (σ.σ. σήμερα στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό)».

Συνεχίζοντας ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, στην ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή «θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με το ζήτημα των τραπεζών, τις προμήθειες και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την ελληνική κοινωνία».

Όσον αφορά στα ακίνητα στους servicers, σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια από 90 σε 70 δισ. ευρώ, από 55% στο 30%. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι το τραπεζικό μας σύστημα πέρασε πολύ δύσκολα - και με θυσίες πολιτών - είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια κάποιες χρεώσεις έχουν εκνευρίσει δικαιολογημένα τους πολίτες. Για αυτό και έχουμε προαναγγείλει παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν να κάνουν και με τις προμήθειες. Είναι κρίσιμη η ανακούφιση των πολιτών και να παραμείνει το τραπεζικό σύστημα σε στέρεες βάσεις».

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είπε είναι το θέμα των ακινήτων. «Το στεγαστικό το θεωρώ κορυφαίο ζήτημα». Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες από 1.1.2025 όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» και σε φοροαπαλλαγές για τις οποίες πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες για μετατροπή ακινήτου από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια ενοικίαση ή για την ανακαίνιση του σπιτιού. «Ο στόχος είναι - και εκεί πρέπει να συνδράμουν οι τράπεζες - να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, δεν πρόκειται να πέσουν αλλιώς τα ενοίκια». Στο αν βλέπει διατεθειμένες τις τράπεζες να συνδράμουν, απάντησε ότι πρέπει να περιμένουμε την ομιλία του πρωθυπουργού.

«Ο στόχος είναι να μειωθούν οι προμήθειες και όχι η φορολόγηση. Λαϊκισμός η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των τραπεζών», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης. «Από τον ακραίο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε σε έναν σοβαροφανή λαϊκισμό του ΠΑΣΟΚ».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε επίσης ότι «δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο έμμεσο ή αμεσο».

Όσον αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης όπου χθες ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό με αποτέλεσμα οι επιβάτες να κατέβουν από τον συρμό και να περπατήσουν με τα πόδια στις σήραγγες μέχρι τον επόμενο σταθμό, έκανε λόγο για μια διακοπή ηλεκτροδότησης και ότι οι εικόνες από το περιστατικό δείχνουν «πέραν μιας ταλαιπωρίας κάποιων λεπτών για τους συμπολίτες μας, ότι είναι ασφαλές το μετρό. Ήταν ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που ακολουθήθηκε από την εταιρεία που λειτουργεί το μετρό και στο Μιλάνο και στην Κοπεγχάγη. Διεκόπη η ηλεκτροδότηση, και για την ασφάλεια των πολιτών, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με το προσωπικό και συνεχίστηκε μετά η λειτουργία του μετρό».

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι λειτούργησε το πρωτόκολλο ασφαλείας» ενώ τόνισε ότι πρέπει φυσικά να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι διακοπές ηλεκτροδότησης.

