Ο Ιμάμογλου επίσημος υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας

O Eκρέμ Ιμάμογλου, αν και βρίσκεται στη φυλακή, ανακηρύχθηκε επίσημος υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας και με τη λαϊκή ψήφο 15 εκατ. ανθρώπων και με τη στήριξη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Τον Εκρέμ Ιμάμογλου επισκέφθηκε στη φυλακή η μητέρα του, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Χαβά Ιμάμογλου, μητέρα Εκρέμ Ιμάμογλου: «Συναντήθηκα με τον γιο μου, ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα. Το καθήκον του γιου μου είναι να υπηρετεί τον λαό. Τον αγαπάει κι ο λαός. Εγώ αυτό βλέπω και θέλω σύντομα να αποφυλακιστεί το παιδί μου. Το ηθικό του είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια δεν θα μου έδειχνε ποτέ αν έχει κάτι. Το παιδί μου δεν θέλει να με στεναχωρεί».

«Με την Ελλάδα θα έχουμε ένταση στα ανοιχτά της Κρήτης και της Κύπρου»

Τούρκοι αναλυτές προβλέπουν δύσκολες μέρες λόγω των θαλασσίων ερευνών της Ελλάδας

Μετε Σοχτάογλου, δημοσιογράφος: «Υπάρχουν θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κύπρου, όπως και στα ανοιχτά της Κρήτης όπου με την Ελλάδα συμπίπτουν τα οικόπεδα μας. Στις ανοιχτές θάλασσες. Εκεί έγιναν 8 έρευνες και γεωτρήσεις δεν βρέθηκαν κοιτάσματα και ψάχνουν αλλού. Όταν σε άλλες περιοχές θα γίνουν έρευνες και τα τουρκικά πλοία θα κάνουν επίδειξη σημαίας, σημαίνει πως το 2026 θα έχουμε ένταση με την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να είσαι μάντης για να το δεις αυτό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παράγει δικά της όπλα αλλά συνεχίζει να αγοράζει οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και άλλες χώρες».

Hurriyet: Ο Μητσοτάκης πάει στο Ισραήλ για να κερδίσει το λόμπι και να εμποδίσει τα F-35 στην Τουρκία

«Το καλώδιο της Κρήτης και οι προσπάθειες εναντίον της Τουρκίας να αυξήσουν την ένταση σε ανεπιθύμητα επίπεδα» γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα.

«Το ντέρτι της γείτονος τα F-35 και CAATSA

Η Αθήνα, η οποία έχει εργαστεί σκληρά για να εμποδίσει την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter και των πυραύλων Meteor από την Ευρώπη στην Τουρκία, αυτή τη φορά ασκεί πιέσεις κατά του ενδεχομένου της επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 και της άρσης των κυρώσεων CAATSA. .... το ελληνικό λόμπι έγραψε επιστολή στον πρόεδρο Trump και διεξήγαγε εκστρατεία εναντίωσης.

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Binyamin Netanyahu για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του λόμπι του Ισραήλ στις ΗΠΑ, από το οποίο η Ευρώπη κρατά αποστάσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

O Μητσοτάκης θα ζητήσει την υποστήριξη του Νετανιάχου για την υλοποίηση αυτού του ενεργειακού διαδρόμου, ο οποίος προβλέπει τη σύνδεση του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας με υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, εκτιμάται ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν και οι εργασίες για την αποτροπή της αγοράς των F-35 από την Τουρκία.

Η Chevron ενημέρωσε επίσημα την Αθήνα ότι ενδιαφέρεται να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες σε δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Παρόλο που δεν είναι σαφείς οι ακριβείς συντεταγμένες, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ορισμένα από τα τμήματα μπορεί να επεκταθούν και στην περιοχή συμφερόντων της λιβυκής πλευράς που καθορίζεται από τη θαλάσσια συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης του 2019...

Ενώ η Ελλάδα από τη μια πλευρά προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στην Τουρκία και αυξάνει από 10 σε 12 τον αριθμό των νησιών στα οποία εφαρμόζεται η βίζα στην πόρτα για τους Τούρκους τουρίστες από την 1η Απριλίου, οι δραστηριότητες της κατά της Άγκυρας στο παρασκήνιο έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις εντάσεις με έναν ανεπιθύμητο τρόπο».

