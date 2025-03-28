Λατινοπούλου: Ο Βελόπουλος διέδωσε φήμες πως είμαι ερωμένη γνωστού επιχειρηματία - Έχω κινηθεί νομικά

Σφοδρά πυρά στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο εξαπέλυσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατηγορώντας τον πως διέσπειρε ψευδείς φήμες ότι έχει σχέση με γνωστό επιχειρηματία.

Μιλώντας στο ONE, ερωτώμενη για το ποια είναι η διαφορά της με τον Βελόπουλο, απάντησε: «διαφορά ήθους», ενώ τον αποκάλεσε και «απατεώνα».

«Από πού βγήκαν τα ονόματα; Ποιος έβγαλε ότι ήμουν ερωμένη του Μυτιληναίου; για να μην πω βίζιτα, έτσι όπως με φωτογράφισε. Ο Βελόπουλος. Υπάρχει και το SMS που έστειλε στους δημοσιογράφους, για αυτό το λόγο έχω κινηθεί νομικά. Αυτό το κάνει κάποιος που είναι ηθικός;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, σχολίασε πως «δεν μπορείς να υπερασπίζεσαι την θρησκεία και να πουλάς επιστολές του Ιησού. Είναι κάποια πράγματα που είναι πραγματικά ντροπή».

«Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για δεκανίκια να κοιτάξουμε προς την πλευρά του κ. Βελόπουλου γιατί και αυτό, αυτός το ξεκίνησε, πως εγώ είμαι δεκανίκι της ΝΔ, που είναι συκοφαντικό αυτό για μένα (…) Εγώ με τη ΝΔ από την ώρα που έφυγα και μάλιστα με αξιοπρέπεια, δεν έχω συνεργαστεί καθόλου και δεν την έχω στηρίξει», σημείωσε.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κ. Λατινοπούλου ανέφερε πως «έχει καπηλευτεί τα Τέμπη και αυτό είναι μια ξεκάθαρη αλήθεια που τη γνωρίζουμε όλοι. Έχει πατήσει πάνω σε 57 ψυχές, έχει εργαλειοποιήσει το ζήτημα και έχει ανέβει».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλει να βγούμε από το ευρώ, είναι υπέρ των λαθρομεταναστών. Εγώ δεν είμαι με τα ανοιχτά σύνορα, δεν είμαι υπέρ του να βγούμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ. Επίσης, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει να παρουσιάσει. Επίσης, εγώ δεν είμαι γόνος» επισήμανε.



Πηγή: skai.gr

