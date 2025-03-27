Συνέντευξη Τύπου, με στόχο να εξειδικεύσει περαιτέρω τις χθεσινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου για το 2025, παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως κάνοντας λόγο για μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης που στοχεύει στο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Η υπουργός σημείωσε ότι από αυτή την πρωτοβουλία για την αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου ωφελούνται κατά προσέγγιση πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες και έμμεσα ακόμη περισσότεροι.

Η κα Κεραμέως προχώρησε σε μια συνολική παρουσίαση της αγοράς εργασίας, ενώ στάθηκε στις βασικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να τονωθεί ακόμα περισσότερο η απασχόληση:

- Πρώτα απ όλα πάμε και εστιάζουμε στις πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και αναφέρομαι στις γυναίκες, στους νέους, στους συμπολίτες μας με αναπηρία και στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Με θέσπιση κινήτρων, με ειδικές πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για αφορολόγητες παροχές από εργοδότες προς εργαζόμενους γονείς έως 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα ο πρώτος άξονας είναι η ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες βλέπουμε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

- Ο δεύτερος άξονας είναι η ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων ιδιαίτερα σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. Ένα πολύ σημαντικό έργο που κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων που υπερβαίνουν τους 420.000 ωφελούμενους.

- Τρίτος άξονας τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, όπως για παράδειγμα ένα πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή για συμπολίτες μας που είναι 55 ετών και άνω, οι οποίοι είναι σε μια δύσκολη ηλικία για να βρουν δουλειά. Έρχεται λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και επιδοτεί ακριβώς την απασχόληση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απασχόληση σε Δήμους, Περιφέρειες, νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε συμπολίτες μας, αυτοί και βρίσκουν δουλειά σε μια κρίσιμη ηλικία και αρκετοί από αυτούς είναι κοντά στα συντάξιμα χρόνια, είναι κοντά στις προϋποθέσεις για να βγουν στη σύνταξη, αλλά τους λείπουν κάποια χρόνια. Και τρίτον, έχουν πολύ σημαντική εργασιακή εμπειρία, την οποία την εισφέρουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν ανάγκη από αυτή την πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

- Τέταρτος άξονας η έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω των σχολών Μαθητείας της Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Όπως ξέρετε, οι σχολές αυτές το πρωί, όταν κάποιος φοιτά ακριβώς αυτές οι σχολές, κάνει πρακτική άσκηση σε κάποια επιχείρηση και το απόγευμα παρακολουθεί θεωρητικά μαθήματα στις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Σχολές οι οποίες προσφέρουν εκπαίδευση, κατάρτιση σε επαγγέλματα και δεξιότητες που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όπως είναι όλοι οι χώροι της μαγειρικής σεφ, ζαχαροπλάστες, όπως είναι οι τεχνικοί πάσης φύσεως επαγγέλματα, δηλαδή σε πολύ μεγάλη ζήτηση.

- Ο πέμπτος άξονας είναι η αξιοποίηση του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Πηγαίνουμε και βλέπουμε και σε πραγματικό χρόνο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας προκειμένου αυτό να ληφθεί υπόψη σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε μας δράση. Για παράδειγμα, σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς εργασίας.

- Ο έκτος άξονας είναι οι Ημέρες Καριέρας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Οι Ημέρες Καριέρας Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης έχουν γίνει πάνω από 42 τέτοιες ημέρες σε 17 πόλεις της χώρας μας. Πάνω από 9.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά μέσα από αυτές τις δράσεις σύζευξης μεταξύ αφενός επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό και πολιτών οι οποίοι αναζητούν εργασία. Οι δράσεις αυτές έχουν επεκταθεί και στο εξωτερικό. Πρόσφατα ήμασταν στην Ολλανδία, ήμασταν στη Γερμανία και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται ακριβώς για άλλη μια δράση τέτοιας σύζευξης μεταξύ επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό και Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι έχουν τη σκέψη μήπως επιστρέψουν στη χώρα μας.

- Έβδομος άξονας η ενίσχυση της συμμόρφωσης με τη εργασιακή νομοθεσία. Έχουμε μιλήσει εκτενώς για τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε προστατεύει πάνω από 1.5 εκατομμύριο εργαζόμενους”.

«Όλα αυτά είναι οι βασικοί άξονες του υπουργείου Εργασίας αυτή τη στιγμή προκειμένου να τονωθεί ακόμα περισσότερο η απασχόληση και να μειωθεί ακόμα περισσότερο η ανεργία», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως.

Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε στα 650 ευρώ το 2019, σήμερα είναι στα 830 ευρώ, μεθαύριο θα είναι στα 880 ευρώ και το 2027 ο στόχος είναι τα 950 ευρώ. Μια αύξηση που αγγίζει το 28%», πρόσθεσε.

«Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται μετά από εισήγηση των κοινωνικών εταίρων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό θα αλλάξει σε δύο χρόνια με βάση το τελευταίο νόμο της τον Δεκέμβριο. Τα χρόνια λοιπόν αυτά της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 28%. Ο μέσος μισθός διαμορφώνεται από την αγορά εργασίας και έχει ένα ενδιαφέρον ότι αύξηση του μέσου μισθού, τα ίδια αυτά χρόνια το 2019 με το 2024 είναι απολύτως παράλληλη με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Άρα η αύξηση κατώτατου που καθορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο είναι παράλληλη με την αύξηση του μέσου μισθού που διαμορφώνεται από την αγορά εργασίας. Έχουμε λοιπόν μια παράλληλη αύξηση γύρω στο 28% και στον κατώτατο και στον μέσο μισθό. Και εδώ να τονίσω στον μέσο μισθό πλήρους και μερικής απασχόλησης, διότι όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι υψηλότερος από τα 1342 ευρώ» τόνισε η κα Κεραμέως.

Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση σήμερα, πριν από τις χθεσινές αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου. «Είμαστε στα 830 ευρώ το μήνα κατώτατο μισθό. Μια αύξηση που αγγίζει το 28% σε σχέση με το 2019. Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης είναι στα 1342 ευρώ και πάλι μια αύξηση κατά 28%. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1478 ευρώ το μήνα».

Σημείωσε ακόμη ότι από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου ωφελούνται κατά προσέγγιση πάνω από 1,6 εκατ. πολίτες. «Ωφελούνται άμεσα πάνω από 1,6 εκατ. πολίτες και έμμεσα ακόμη περισσότεροι», σημείωσε, εξηγώντας ότι «περισσότεροι από 575 χιλιάδες είναι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με κατώτατο μισθό. Ωφελούνται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας, όλοι θα δουν αύξηση στον μισθό τους. Ωφελούνται επίσης όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό και αναφέρομαι στο επίδομα μητρότητας, στο επίδομα γάμου, επίδομα γονικής αδείας, επίδομα ανεργίας...όλα αυτά τα επιδόματα είναι συνυφασμένα με τον κατώτατο μισθό. Για παράδειγμα, η άδεια μητρότητας, την οποία θυμίζω αυτή η κυβέρνηση έχει επεκτείνει σε εννέα μήνες και στα πρόσωπα εκείνα που λαμβάνουν την άδεια μητρότητας, αντί να είναι 830 ευρώ πλέον θα είναι 880 ευρώ. Άρα οι ωφελούμενοι δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό, δεν είναι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά είναι και όλοι εκείνοι που λαμβάνουν επιδόματα στη βάση του κατώτατου μισθού και βεβαίως οι τριετίες που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό».

Η Κεραμέως τόνισε ότι ωφελούνται και έμμεσα οι πολίτες, καθώς «έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό».

«Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που ψηφίστηκε με τον πρόσφατο νόμο του Δεκεμβρίου του 2024. Για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν επιτροπές. Η Επιστημονική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι η πρώτη φορά που οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν σε ένα θεσμικό όργανο, την Επιτροπή Διαβούλευσης. Αξιολογήθηκε ο ισχύων κατώτατος μισθός και διατυπώθηκαν προτάσεις για αύξηση του από επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς στην Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Διαβούλευσης, οι οποίοι επίσης εξέφρασαν τη γνώμη τους. Το ΚΕΠΕ κατήρτισε το τελικό πόρισμα διαβούλευσης, το οποίο διαβιβάστηκε στην κυβέρνηση. Χθες είχαμε την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον κατώτατο μισθό και την έγκριση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ήδη στη διαδικασία υπογραφής η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου από χθες και θα ακολουθήσει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πλήρη εφαρμογή της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου», πρόσθεσε.

Ποιες είναι οι συνιστώσες που ελήφθησαν υπόψη; «Πρώτα απ όλα η ανάπτυξη, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 2,3%, οι επενδύσεις στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 4,5% το 2024, ενώ αναμένεται ότι θα αυξηθούν σημαντικά και το 2025 και το 2026, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και προφανώς η αύξηση των επενδύσεων σηματοδοτεί και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ανεργία είναι σε χαμηλό 17 ετίας, είναι στο 8,7% τον Ιανουάριο του 2025. Δημιουργήθηκαν πάνω από 93.000 νέες θέσεις εργασίας εντός του 2024. Η χώρα μας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Λουξεμβούργο για το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε στο 3% από το 4,2% το 2023. Οι προβλέψεις για το 2025 είναι ότι θα κυμανθεί στο 2,5%, όμως έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι το αυξημένο κόστος ενέργειας και το δεύτερο είναι το μείζον ζήτημα του στεγαστικού. Ζητήματα που επιβαρύνουν την αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας. Η τελική εισήγηση του ΚΕΠΕ πρότεινε αύξηση από 3% έως 5% στον κατώτατο μισθό. Το υπουργικό συμβούλιο χθες αποφάσισε η αύξηση να υπερβεί αυτές τις εισηγήσεις και να πάει σε πάνω από 6% ή 50 ευρώ μικτά κάθε μήνα η αύξηση του κατώτατου μισθού. Η προτεινόμενη αύξηση λοιπόν, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης από 830 ευρώ σε 880 ευρώ», τόνισε η υπουργός.

Τι θα λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος μετά από αυτή τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού;

Τρία παραδείγματα αναλυτικά:

Εργαζόμενος χωρίς παιδιά:

Μεικτός μισθός 880 ευρώ.

Καθαρός μισθός 743 ευρώ.

Καθαρή μηνιαία αύξηση 34 ευρώ.

Στο χρόνο αυτό σημαίνει καθαρά στην τσέπη 473 ευρώ και αν το δει κανείς από το 2019 καθαρά στην τσέπη 2.735€ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Εργαζόμενος με ένα παιδί

Η διαφορά είναι στη φορολόγηση και επί της ουσίας θα έχει καθαρές μηνιαίες απολαβές λίγο υψηλότερες. Δηλαδή ο εργαζόμενος χωρίς παιδιά θα έχει καθαρά το μήνα 743, ενώ ο εργαζόμενος με ένα παιδί θα έχει καθαρά στο τέλος του μήνα 752 ευρώ.

Εργαζόμενος με δύο ή περισσότερα παιδιά

Σε εργαζόμενο με δύο ή περισσότερα παιδιά η καθαρή μηνιαία αύξηση είναι 43 ευρώ το χρόνο. Θα λάβει 606 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρσι.

Η υπουργός τόνισε ακόμη ότι από 1η Απριλίου η Ελλάδα θα έχει τον 11ο υψηλότερο κατώτατο μισθό ανάμεσα σε 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

