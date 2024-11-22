Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου.

Αρχικά, σχολίασε πως οι αγωνίες μιας κυβέρνησης πρέπει να συμβαδίζουν με αυτές των πολιτών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανάγκη η πρόοδος της χώρας σε όλους τους οικονομικούς δείκτες να μεταφράζεται σε ανακούφιση στις τσέπες των πολιτών, δηλαδή σε αυξήσεις εισοδημάτων. «Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ακούμε δυο πράγματα ταυτόχρονα στην Ελλάδα που γίνονταν είτε αντίθετα είτε το ένα εκ των δυο. Δηλαδή και νοικοκύρεμα, αφού η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης χρέους, άρα δεν υποθηκεύει τις επόμενες γενιές, και ταυτόχρονα αρχίζει και επιστρέφει κυρίως στη μεσαία τάξη αυτά τα οποία στερήθηκε κιαι η ίδια και οι πολίτες τα προηγούμενα χρόνια. Μέλημα της κυβέρνησης λοιπόν είναι η αναπτυξιακή πολιτική, την οποία μάλιστα ακολουθεί από το 2019».

Μιλώντας για την επικείμενη στάση που πρόκειται να ακολουθήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής στη σημερινή του ομιλία στην Πάτρα, μετά και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει σε σημείο να πάρει μέτρα. «Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος με ευπρέπεια τοποθετείται. Κατά καιρούς έχει εκδηλώσει κάποιες ανησυχίες και κάποιες επιφυλάξεις. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε συνηγορήσει κι εκείνος ότι η κυβέρνηση υπηρετεί τη διαχρονική εθνική γραμμή στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. έχει το ειδικό προνόμιο ως πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος να τοποθετείται. Ως προς τη διαγραφή Σαμαρά, είναι σίγουρα θετικό πως εδώ και μια εβδομάδα το σύνολο των βουλευτών μας και των κυβερνητικών στελεχών έμειναν σε αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή να προχωρήσουμε ενωμένοι χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο για διαφορετική αντίδραση».

Παράλληλα, επεσήμανε πως από το 1993 μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει τα «χρόνια που γκρέμισαν τη βεβαιότητα», προσθέτοντας πως το να επιδιώξεις σταθερότητα με ουσιαστική πρόοδο και να μείνεις σοβαρός, είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα τσιτάτο και από μια ατάκα. «Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα με τους βουλευτές μας. Όλοι στη ΝΔ είναι απολύτως συντεταγμένοι στον κοινό σκοπό που είναι η υλοποίηση του προγράμματός μας. Τώρα το τι θα κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός που πλέον δεν είναι στη ΝΔ, είναι δικό του θέμα.

«Το γεγονός ότι συνομιλούμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε, σημαίνει ότι διεκδικούμε»

Ως προς τα ελληνοτουρκικά και τις νέες προκλήσεις του Χακάν Φιντάν, ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν συμπεριφέρεται με όρους αφέλειας, καθώς η συνομιλία δεν σημαίνει υποχώρηση, αλλά διεκδίκηση. «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συνομιλούσε με τον Ντεμιρέλ, λίγο μετά την εισβολή στην Κύπρο. Τι ήταν ο Εθνάρχης, προδότης; Ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες του πολιτικού μας συστήματος, που είναι κοινός αποδεκτός από όλους; Λίγα χρόνια μετά, κάποιες δεκαετίες μετά, ο κ. Σαμαράς έκανε συναντήσεις με τον Ερντογάν. Δεν υπήρχαν τότε ρητορικές για γκρίζες ζώνες; Δεν υπήρχαν παραβιάσεις; Έκανε 6 κύκλους διερευνητικών επαφών».

«Δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε πως η Τουρκία έχει αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη στάση. Τα περί τουρκικής μειονότητας είναι ανιστόρητα και δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο. Είναι προφανές ότι δεν υφίσταται τουρκική, αλλά μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό όμως το λέω εγώ από την εκπομπή σας. Αν δεν υπήρχε διάλογος, δεν θα το έλεγε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ενώπιον του κυρίου Ερντογάν. Επομένως, η Ελλάδα δεν έχει χάσει, αλλά έχει κερδίσει σε αυτήν την ιστορία. Έχει κερδίσει να έχει μια συνολικά αμυντική πολιτική με εξοπλιστικά προγράμματα, με 76% παραπάνω έξοδα στον προϋπολογισμό για την άμυνα. Έχει κερδίσει συμμαχίες, έχει κερδίσει σεβασμό σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο από το Κογκρέσο των ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη. Έχει καταφέρει να θωρακίσει τα σύνορά της, έχει καταφέρει να λειτουργούν 30 δομές κι όχι 130 δομές για το μεταναστευτικό, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία», υπογράμμισε.

«Το "όχι σε όλα" του ΠΑΣΟΚ είναι η μισή πραγματικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση»

Απαντώντας στα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Εισηγήσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά εγώ δεν γνωρίζω κι ούτε υπάρχει τέτοια συζήτηση», όπως σημείωσε.

Ως προς τις ανεξαρτητοποιήσεις των Θεοδώρας Τζάκρη και Γιώτας Πούλου, γεγονός που έφερε το ΠΑΣΟΚ στη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τόνισε ότι είναι σημαντικό που άλλαξε η Αξιωματική Αντιπολίτευση στη χώρα, ακόμη και όχι κατόπιν εκλογών, αλλά κατόπιν κάποιων αποφάσεων βουλευτών που είναι απολύτως σεβαστές. «Αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος είναι αν θα αποκτήσει Αξιωματική Αντιπολίτευση με κοστολογημένη αντιπρόταση. Εμείς πάμε και λέμε "αυτά κάνουμε". Έρχεται λοιπόν κάποιος και μιλά για "ψίχουλα", κατηγορώντας μας ότι "δίνουμε λίγα". Όταν προτείνει κάτι χωρίς να κάτσει να δει πόσο κάνει, μιλάμε ουσιαστικά με το κενό. Το "όχι σε όλα" του ΠΑΣΟΚ πιστεύω είναι η μισή πραγματικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση κι όταν δεν υπάρχει αντιπρόταση, δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση.

Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Μαρινάκη:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουμε μαζί μας τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αγωνία στην Κυβέρνηση για τα εσωτερικά σας με το θέμα που δημιουργήθηκε με αφορμή τις τοποθετήσεις του κ. Σαμαρά και τη διαγραφή του. Έχουμε σήμερα μια ομιλία του κ. Καραμανλή στην Πάτρα και περιμένουμε τι θα πει, πώς θα το πει, αν θα δημιουργήσει νέα αντίδραση και από εσάς και από την Κυβέρνηση συνολικότερα. Τι περιμένουμε, λοιπόν, σήμερα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Οι αγωνίες μιας κυβέρνησης, για να είναι μια κυβέρνηση που έχει ελπίδες επιτυχίας -και θεωρώ ότι έχουμε αρκετές έως πολλές για να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι οι πολίτες να αναγνωρίσουν το έργο μας το 2027-, πρέπει να συμβαδίζουν με τις αγωνίες των πολιτών. Αυτή τη στιγμή η αγωνία της Κυβέρνησης είναι αυτή η- κοινώς ομολογούμενη- πρόοδος της χώρας μας σε πολλούς οικονομικούς δείκτες, να μεταφράζεται σε αντίστοιχη ανακούφιση στις τσέπες των πολιτών. Δηλαδή σε αυξήσεις των εισοδημάτων. Χθες είχε και μια πολύ ωραία συζήτηση ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο Ζάππειο. Θα τα πούμε μετά με τον κ. Χατζηδάκη.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα έχει και πολλά ενδιαφέροντα να σας πει και ο ίδιος γιατί για πρώτη φορά- και δεν αποφεύγω να απαντήσω, θα απαντήσω ό,τι θέλετε για τους πρώην Πρωθυπουργούς- μετά από πάρα πολλά χρόνια ακούμε δυο πράγματα ταυτόχρονα στην Ελλάδα που γινόντουσαν ή τα αντίθετα ή το ένα εκ των δύο. Δηλαδή και νοικοκύρεμα, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που παρουσιάζει το μικρότερο έλλειμμα, έχει το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους της, άρα ουσιαστικά δεν υποθηκεύει τις επόμενες γενιές και ταυτόχρονα αρχίζει και επιστρέφει. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε, δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε- κυρίως στη μεσαία τάξη αυτά τα οποία στερήθηκε και συνολικά οι πολίτες τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει κυρίως γιατί στη χώρα αυτή από το 2019 μέχρι σήμερα ακολουθείται μια άλλη πολιτική, μια ξεκάθαρα αναπτυξιακή πολιτική που έχει δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η έγνοια της Κυβέρνησης…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα λέτε εκεί είναι το μυαλό σας

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν υποτιμούμε όμως καμία άλλη συζήτηση και απαντάμε με δεδομένα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν διαφοροποιηθεί ο κ.Καραμανλής σε σχέση με τη διαγραφή του κ. Σαμαρά συνιστά πρόβλημα για την Κυβέρνηση αυτό; ‘Η θα παίρνατε μέτρα και εναντίον του κ. Καραμανλή;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δε νομίζω ότι βρισκόμαστε εκεί, ούτε ότι θα βρεθούμε εκεί. Είναι ένας πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος με ευπρέπεια τοποθετείται, κατά καιρούς έχει εκδηλώσει κάποιες ανησυχίες, κάποιες επιφυλάξεις. Πριν λίγες εβδομάδες είχε συνηγορήσει και εκείνος ότι η Κυβέρνηση υπηρετεί τη διαχρονική εθνική γραμμή στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει το ειδικό προνόμιο ως πρώην Πρόεδρος του κόμματος και Πρωθυπουργός να τοποθετείται και πολλές φορές δεν έχουμε σχολιάσει τις τοποθετήσεις του, όπως είχαμε κάνει και με τον κ. Σαμαρά. Και για να το κλείσω δεν υπάρχει κάποια ανησυχία και δεν θέλουμε να προδικάσουμε και καμία δήλωση. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και η δουλειά μας είναι η εφαρμογή του προγράμματός μας, μια σειρά από ζητήματα, στα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προκάλεσε αναταράξεις η υπόθεση Σαμαρά…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αύριο κλείνουμε μια εβδομάδα, είναι σίγουρα θετικό ότι το σύνολο των βουλευτών μας και των κυβερνητικών στελεχών, δεν τοποθετήθηκαν και λίγοι αυτή την εβδομάδα…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι όλοι…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όσοι εκλήθησαν, τοποθετήθηκαν…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι κάποιοι κρύβονται, τέλος πάντων, και δοξάζονται κρυπτόμενοι. Θα μου πείτε «όσους καλέσαμε, ήρθαν».

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, ακριβώς. Όσοι, τέλος πάντων, τοποθετήθηκαν και δόξα τω Θεώ, ήταν και πάρα πολλές -και λογικό είναι- οι πολιτικές συζητήσεις, έμειναν σε αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή ως Κυβέρνηση: ότι, δηλαδή, η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει ενωμένη, πρέπει να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, ότι δεν υπήρχαν, δυστυχώς, περιθώρια για διαφορετική αντίδραση, κάτι το οποίο δεν ήταν ευχάριστο σε σχέση με την υπόθεση του κ. Σαμαρά. Και, ξέρετε, για εμένα αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ο καθένας λέει την γνώμη του εδώ πέρα, να μην παρεξηγηθώ, είναι να δούμε λίγο την μεγάλη εικόνα και σε σχέση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε σχέση με το τι ζήσαμε στην χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Στην υπόλοιπη Ευρώπη ψάχνουν να βρουν μια εβδομάδα, ένα μήνα, δύο μήνες πολιτικής σταθερότητας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μεγάλοι κιόλας!

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ψάχνουν να βρουν ένα περιθώριο, ούτως ώστε να μην πάρουν περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα κατά των πολιτών. Και έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα, που έχασε, βέβαια, πάρα πολλές ευκαιρίες τα προηγούμενα χρόνια και έχει πολλή απόσταση να διανύσει, έχουμε καταφέρει αυτό να είναι κάτι, το οποίο φαίνεται να είναι δεδομένο. Και θα συνεχίσει να είναι δεδομένο όσο έχουμε αυτή την στάση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχουμε δυόμισι χρόνια, λοιπόν, καθαρού πολιτικού χρόνου. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω έχει μεγάλη σημασία και αυτό ίσως είναι και ο λόγος που είχαμε αυτή την διαφορετική αντίδραση, πολύ πιο ψύχραιμη αντίδραση, πολύ πιο ώριμη αντίδραση από το σύνολο των στελεχών μας. Είναι ότι από το 1993, στο οποίο αναφερθήκαμε, και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, έχει μεσολαβήσει κάτι πάρα πολύ βασικό: Τα χρόνια που γκρέμισαν κάθε βεβαιότητα, τα χρόνια που έδειξαν στον κόσμο ότι το να είσαι σοβαρός, το να επιδιώκεις σταθερότητα και μαζί με αυτήν μια ουσιαστική πρόοδο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα τσιτάτο, από μία ατάκα και, κλείνω με αυτό: Όλη αυτή η φασαρία έγινε -θεωρώ- για κάτι το οποίο ισχύει το αντίθετο. Ακόμα και οι πολύ σκληροί επικριτές, προσωπικά του Πρωθυπουργού, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν με την πολιτική του, συνηγορούν στο ότι η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί. Είναι μια χώρα που είναι πολύ πιο ισχυρή και στην εξωτερική της πολιτική…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σύμφωνοι, αλλά το να διαγράφεται ένας πρώην Πρωθυπουργός είναι κάτι σπάνιο και συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ν.Δ. -έχει ξανασυμβεί, βέβαια, σε άλλα κόμματα, αλλά στην Ν.Δ. συμβαίνει για πρώτη φορά- και λέω: Την Δευτέρα που θα γυρίσει με το καλό ο κ. Σαμαράς από τις Η.Π.Α., υπάρχει κάποια ανησυχία ότι μπορεί να δημιουργήσει μια νέα κίνηση και να δημιουργήσει νέες αναταράξεις; Κάποιοι βουλευτές που είναι κοντά του, ενδεχομένως, να θελήσουν να τον ακολουθήσουν. Υπάρχει τέτοια ανησυχία στην Κυβέρνηση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, ως προς τους βουλευτές της Ν.Δ., νομίζω η εικόνα αυτής της εβδομάδας, που είναι μια εβδομάδα αντίδρασης, γιατί από εκεί και πέρα εμείς θα συνεχίσουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε, αφήνουμε πίσω μας αυτό το θέμα, δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα στην Ν.Δ.. Πριν από μία εβδομάδα, όταν το απάντησα, ήταν λογικό ότι έμενε να αποδειχθεί. Μια εβδομάδα μετά, φαίνεται ότι είναι κάτι παραπάνω από ενωμένη, είναι απολύτως συντεταγμένοι όλοι στην Ν.Δ. στον κοινό σκοπό που είναι η υλοποίηση του προγράμματός μας. Τώρα, στο τι θα κάνει ένας πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος πλέον δεν είναι στην Ν.Δ., είναι δικό του θέμα. Η ίδια, όμως, η πρόσφατη ιστορία της χώρας δείχνει ότι δεν λύθηκαν προβλήματα με τέτοιες κινήσεις. Τα προβλήματα λύνονται με συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες εφαρμόζει η Κυβέρνηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως σε αυτά που είπε μοιάζει, ή μπορεί να, θα το δούμε, μέχρι να φανεί και αυτό στην πορεία, τέλος πάντων, σε κάποια εν μέρει να δικαιώνεται, γιατί βλέπουμε κάποιες αναταράξεις. Ο ίδιος είχε μιλήσει, ότι μπορεί να μαγειρεύονται λύσεις επώδυνες και τα λοιπά, αλλά φαίνεται τα ήρεμα νερά αρχίζουν να ταράζονται λίγο, σε σχέση με τις δηλώσεις που έκαναν οι Τούρκοι. Ο κύριος Φιντάν συγκεκριμένα, τουρκική μειονότητα μας είπε, αμφισβήτηση νησιών μας είπε, γαλάζιες πατρίδες ξανά. Είναι όλα αυτά στο τραπέζι ξανά, κύριε Υπουργέ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα έλεγα το αντίθετο ως προς το θέμα της δικαίωσης, γιατί θα ήταν δικαίωση, αν η Κυβέρνηση έλεγε ή συμπεριφερόταν με όρους αφέλειας. Η Κυβέρνηση έχει πει από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία του διαλόγου και ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι διάλογος δεν συνεπάγεται υποχώρηση και διάλογος δεν σημαίνει αφέλεια. Το γεγονός ότι συνομιλούμε, δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε, σημαίνει ότι διεκδικούμε και δεν είμαστε αφελείς στο να πιστεύουμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη, η γειτονική χώρα έχει αλλάξει στάση ή τον τρόπο, τέλος πάντων, συμπεριφοράς της.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια είναι η απάντηση στο Φιντάν σήμερα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η απάντηση, παράδειγμα, στα περί τουρκικής μειονότητας, είναι ότι αυτά είναι ανιστόρητα, δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει, προφανώς, τουρκική μειονότητα και υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Αλλά να σας πω κάτι; Αυτό το λέω εγώ τώρα στον αέρα της εκπομπής σας. Αν δεν υπήρχε διάλογος, δεν θα το είχε πει ο Πρωθυπουργός ενώπιον του κυρίου Ερντογάν, χωρίς να πάρει απάντηση. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι λένε ότι δεν έπρεπε ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ουσιαστικά τι λένε; Η ίδια ακριβώς στάση την οποία ακολουθεί η Τουρκία τώρα και στο παρελθόν να μένει αναπάντητη. Σε τι έχει υποχωρήσει η Ελλάδα; Σε τίποτα. Αντιθέτως, έχει κερδίσει. Τι έχει κερδίσει; Έχει κερδίσει να έχει μια συνολικά αμυντική πολιτική με εξοπλιστικά προγράμματα, 76% παραπάνω είναι τα έξοδα στον Προϋπολογισμό, ως προς την άμυνα. Έχει κερδίσει συμμαχίες, έχει κερδίσει τον σεβασμό σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μέχρι την Ευρώπη, έχει καταφέρει να θωρακίσει τα σύνορά της, έχει καταφέρει σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία πιέσεων στο λαθρομεταναστευτικό ―εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν πιέσεις― να λειτουργούν πλέον στη χώρα μας τριάντα δομές και όχι 130 δομές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στη Ρόδο ειδικά, οι Ροδίτες διαμαρτύρονται κύριε Υπουργέ, είναι στο δρόμο ακόμα, χύμα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Διαμαρτύρονται, αλλά επειδή οι άνθρωποι αυτοί έζησαν τι σημαίνει το 93.000 διαμένοντες, ο αριθμός 93.000 διαμένοντες το 2019, δεν έχει σχέση με το 20 έως 30.000 αναλόγως με την περίοδο. Το ξαναλέω, δεν είναι ότι δεν είναι ζήτημα το μεταναστευτικό, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι ΤΟ ζήτημα, γιατί είναι υπό διαχείριση και σε άλλες χώρες δεν είναι… Και κάτι τελευταίο ως προς τις επαφές, γιατί λένε, μα γιατί μιλάει με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης. Εγώ θα ξεκινήσω πολύ, σε λίγα δευτερόλεπτα, από το ‘74 ένα γρήγορο flash-back. Ο Καραμανλής συνομιλούσε με τον Ντεμιρέλ….

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μάλιστα λίγο μετά το Κυπριακό.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …λίγο μετά την εισβολή στην Κύπρο. Τι ήταν προδότης ο Εθνάρχης; Εκ των μεγαλύτερων πατριωτών του πολιτικού μας συστήματος, που είναι κοινώς αποδεκτός από όλα τα κόμματα; Λίγα χρόνια μετά, κάποιες δεκαετίες μετά, ο κύριος Σαμαράς έκανε τέσσερις συναντήσεις με τον Ερντογάν. Δεν υπήρχε τότε η ρητορική για γκρίζες ζώνες; Δεν υπήρχαν παραβιάσεις;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το casus belli;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έκανε 6 κύκλους διερευνητικών επαφών. Αυτή είναι η σωστή πολιτική. Να συνομιλείς και να διεκδικείς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το αφήνουμε αυτό κ. Υπουργέ, πάμε ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό, γιατί έχουμε τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού μετά τα ζητήματα που είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίηση δύο ακόμα βουλευτών χθες, έχουμε το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περιγράψαμε το σκηνικό στην Νέα Δημοκρατία, αλλάζουν όλα από ότι φαίνεται στο πολιτικό περιβάλλον και διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή και υπάρχει αυτή η συζήτηση και εδώ και καιρό θα μπορούσα να πω, εισηγήσεις για αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Εδώ, το βλέπετε εδώ και έχει μέσα ολόκληρο ρεπορτάζ από πηγές και από πληροφόρηση ότι εισηγούνται αλλαγές στο Πρωθυπουργό, στον εκλογικό νόμο και μάλιστα γίνεται και συγκεκριμένο το ρεπορτάζ σε σχέση με τη διαφορά πρώτου και δεύτερου για κάθε μονάδα να παίρνει μία έδρα, αλλαγές στο όριο εισόδου που αυτό κουβεντιάζεται επίσης με βάση και τον πολυκερματισμό, τα 9, 10 κόμματα που έχουν πιάσει στη Βουλή, δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη. Τα σκέφτεται αυτά η Κυβέρνση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Προφανώς υπάρχουν εισηγήσεις δεν εννοώ για το θέμα. Κατά καιρούς εισηγήσεις για τα πάντα γίνονται, αυτή είναι η πολιτική, αλλά εγώ δεν γνωρίζω και ούτε υπάρχει τέτοια συζήτηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν υπάρχει για την ώρα ή γενικότερα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν γνωρίζω για καμία τέτοια συζήτηση ούτε υπάρχει, ούτε έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα ότι υπάρχει τέτοια κουβέντα περί εκλογικού νόμου, το μόνο που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και να συνεχίσει να κάνει πράγματα, τα οποία είναι σημαντικά για τους πολίτες. Παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις, είναι σημαντικό το γεγονός ότι άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα, έστω και όχι κατόπιν εκλογών, αλλά κατόπιν αποφάσεων κάποιων βουλευτών, οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές, αλλά αυτό το οποίο σας λέω, είναι ότι αυτό το οποίο θα καταλάβει ο κόσμος, επειδή μεσολάβησαν όλα αυτά τα γεγονότα, τα δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, είναι αν θα αποκτήσει κάποια στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση με κοστολογημένη αντιπρόταση. Τι σημαίνει αυτό; Παράδειγμα ..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς το θέλετε το ΠΑΣΟΚ; Το προτιμάτε το ΠΑΣΟΚ;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εμείς θέλουμε να αποκτήσει η χώρα μία σοβαρή αντιπολίτευση, γιατί όχι για να πούμε κάτι, γιατί ξέρετε εμείς πάμε και λέμε αυτά κάνουμε. Δηλαδή, στο ‘25 θα κάνουμε αυτά, το ‘26 θα κάνουμε εκείνα, το ‘27 θα κάνουμε παραπάνω…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλετε προτάσεις επομένως. Συγκεκριμένες και κοστολογημένες…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έρχεται ο άλλος και λέει ψίχουλα, δίνετε λίγα δώστε περισσότερα, δεν είναι έξω μέρα είναι νύχτα, πετάει ο γάιδαρος, ωραία. Όταν έρχεται και προτείνει κάτι το οποίο δεν έχει κάτσει να δει και να πει στον κόσμο πόσο κάνει, μιλάμε ουσιαστικά με το κενό. Εμείς συνομιλούμε με τους πολίτες, αυτή είναι η δουλειά μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αναφέρεστε στο επίδομα με τους υγειονομικούς;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτό το οποίο έγινε με τα βαρέα και ανθυγιεινά, δεν είναι το πρώτο, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Γιατί ξέρετε λένε, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι το όχι σε όλα. Εγώ θα πω ότι αυτό είναι η μισή πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση και όταν δεν υπάρχει αντιπρόταση… και όταν δεν υπάρχει αντιπρόταση δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση,

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για την ώρα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προφανώς, όλα …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί ανεβαίνει στο τιμόνι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα στην εν αναμονή Πρωθυπουργού.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα, τα οποία ακόμα καλείται η Κυβέρνηση αυτή να αντιμετωπίσει. Όμως έχουμε φτιάξει μια διαδρομή την οποία συνεχίζουμε και διανύουμε. Σας είπα στην αρχή για μισό εκατομμύριο δουλειές. Σε μία χώρα, το λέω και εγώ είμαι 36 ετών, υπάρχουν και νεότεροι από εμένα που πέρασαν πολύ πιο δύσκολα. Σε μια χώρα, όπου φτάσαμε στο σημείο το ’19, η ανεργία των νέων να είναι στο 36%, το γεγονός ότι έχει πέσει 20 μονάδες, αυτή η πολιτική για δουλειές, είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να κτίσουμε. Εμείς λοιπόν τι περιμένουμε, από το ΠΑΣΟΚ και από τα υπόλοιπα κόμματα; Πως αποδεχόμενοι την πραγματικότητα, είναι μια σημαντική πραγματικότητα…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα καταθέσετε προτάσεις.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα καταθέσουμε προτάσεις ούτως ώστε να βελτιωθούν και άλλο οι μισθοί, που πρέπει να βελτιωθούν και άλλο. Έχουν ανέβει; Έχουν ανέβει. Χρειάζεται και άλλο; Χρειάζεται και όχι να καθόμαστε να συζητάμε αν για παράδειγμα πρέπει σε αυτή τη χώρα, που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες, αν πρέπει να λειτουργούν μη κρατικά Πανεπιστήμια, προφανώς και πρέπει και θα λειτουργούν. Αν πρέπει σε αυτή τη χώρα οι κάτοικοι του εξωτερικού να διευκολύνονται με επιστολική ψήφο. Αν πρέπει σε αυτή τη χώρα οι πολίτες να μπορούν να έχουν δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Αυτά δεν είναι ζήτημα κόκκινων, πράσινων ή μπλε «καφενείων».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας ευχαριστούμε κ. Υπουργέ, καλή μέρα, καλή συνέχεια.

Πηγή: skai.gr

