Προκλητικός εμφανίστηκε ξανά ο Χακάν Φιντάν ο οποίος μιλώντας στην επιτροπή του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, έθεσε εκ νέου θέμα «τουρκικής μειονότητας στη Θράκη», ζητώντας παράλληλα από την Ελλάδα να απέχει από προκλήσεις.

«Στις συναντήσεις υψηλού επιπέδου με την Ελλάδα, εντείναμε τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της θετικής ατζέντας και καταστήσαμε πιο λειτουργικούς τους μηχανισμούς διαλόγου μας. Με βάση τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές σχέσεις και την Καλή γειτονία, θέτουμε υπόψη της ελληνικής πλευράς την προσδοκία μας η Ελλάδα να απέχει από προκλήσεις», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ και συνέχισε: «Η "Τουρκική Μειονότητα" της "Δυτικής Θράκης" και οι "ομοεθνείς μας" που ζουν στα Δωδεκάνησα είναι ένα από τα θέματα που θέτουμε ως προτεραιότητα στις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Παρακολουθούμε την επίλυση των προβλημάτων της "Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης", με τους εκπροσώπους της οποίας συναντηθήκαμε πρόσφατα. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουμε να προστατεύουμε με προσοχή τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά την τελευταία μας επίσκεψη στην Αθήνα επίσης, επιδείξαμε την αποφασιστική μας στάση στο θέμα αυτό».

Πηγή: skai.gr

