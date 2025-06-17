Την εκτίμησή του για όλα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή εξέφρασε μέσω του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη» σε παγκόσμιο επίπεδο που έρχεται να προστεθεί σε όλες τις προηγούμενες, «καμία εκ των οποίων δεν μπορούσε ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος να προβλέψει πριν από 5-6 χρόνια».

«Η χώρα μας νομίζω βρίσκεται στο πιο ισχυρό σημείο που έχει βρεθεί τις τελευταίες δεκαετίες, κι αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως κράτος-μέλος της ΕΕ άλλη μια δύσκολη κατάσταση πολύ κοντά μας. Δεν έχουμε λόγο αυτήν τη στιγμή να ανησυχούμε ως Ελλάδα αν με ρωτάτε αυτό, όμως σίγουρα επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση με όλους τους τρόπους που διαθέτουμε, και με επικοινωνίες του πρωθυπουργού με μια σειρά από ηγέτες της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι όλη αυτή η συζήτηση περί πυρηνικών όπλων του Ιράν».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα συνολικά πεπραγμένα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώνει τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με ευρωπαϊκή σφραγίδα. «Αυτό που κάναμε εμείς είναι επίσημο, σε αρμόδιο φορέα να καταγραφούν τα συγκεκριμένα όρια που είναι η ΕΕ. Κάτι που δεν έγινε επί δεκαετίες, έγινε επί Κυριάκου Μητσοτάκη», όπως είπε χαρακτηρίζοντας αναμενόμενη την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία το είχε προαναγγείλει από το 2020.

«Η Τουρκία πέραν του ότι προσπαθεί να καπηλευτεί και να σφετεριστεί περιοχές που δεν της ανήκουν, κάτι προφανές και ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο και στην ίδια την πραγματικότητα, καταθέτει έναν σχεδιασμό σε έναν φορέα που δεν είναι αρμόδιος να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, δηλαδή αν υποδεχτεί μια τέτοια κατάθεση. Είναι σαν να πηγαίνεις να στείλεις ένα γράμμα σε μια υπηρεσία άσχετη με την αποστολή γραμμάτων. Είναι κάτι εντελώς ανυπόστατο, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Προφανώς η Ελλάδα θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να καταγγείλει κάτι τέτοιο, όμως υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά: η Ελλάδα κάνει στέρεο βήμα, μπαίνει ευρωπαϊκή σφραγίδα και η Τουρκία μια προαναγγελθείσα αντίδραση που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα».

«Αν το πρόβλημα της Αντιπολίτευσης και ορισμένων κριτών της Κυβέρνησης είναι ο διάλογος, να ξέρετε ο διάλογος δεν έχει απομειώσει την ελληνική θέση ούτε κατ' ελάχιστον. Αντιθέτως, έχει οδηγήσει στο να έχουμε και κάποια θετικά. Η Τουρκία αυτές τις θέσεις δεν τις απέκτησε τώρα, τις έχει εδώ και δεκαετίες. Το casus belli είναι ενεργό εδώ και 30 χρόνια και δεν ήταν λόγος να μη γίνουν διμερείς συναντήσεις του εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργού και του αντίστοιχου ηγέτη της Τουρκίας. Ό,τι έχει καταφέρει λοιπόν η Ελλάδα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν το έχει καταφέρει εδώ και δεκαετίες», υπογράμμισε.

«Κίνηση ουσίας η παραπομπή Καραμανλή στον φυσικό δικαστή»

Αναφορικά με την αποψινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο παρουσία και του Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε:

«Αυτήν τη στιγμή η πιο άδικη κριτική που μπορεί να κάνει κανείς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κριτική που γίνεται από μέρος της Αντιπολίτευσης και από κάποια Μέσα για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Στο πιο αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παράγει σταθερότητα και ισχυροποιείται. Χρειάζεται στην αντιμετώπιση της πολιτικής ρεαλισμός. Δεν είναι ούτε δουλειά μου θεσμικά ούτε σε επίπεδο διαλόγου αυτήν τη στιγμή να αναλύσω έναν πρώην πρωθυπουργό. Εγώ σας λέω ότι σε όλα τα ζητήματα απαντήσεις δίνει η πραγματικότητα».

Ερωτηθείς για τα Τέμπη και την πιθανότητα να μην ψηφιστεί η παραπομπή Καραμανλή στον φυσικό δικαστή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί λόγο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, ούτε τίθεται τέτοιο θέμα.

«Θα ψηφιστεί η πρόταση της ΚΟ της ΝΔ, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στα χρονικά. Μιλάμε για έναν πρώην υπουργό που έρχεται η Συμπολίτευση και τον οδηγεί κατ' επέκταση στον φυσικό δικαστή. Η κίνηση αυτή θα είναι με τη σφραγίδα όλων των βουλευτών της ΝΔ, πρόκειται για κίνηση ουσίας που απαντά στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης για συγκάλυψη. Ποια κυβερνητική πλειοψηφία και ποιο κόμμα θέλει να συγκαλύψει; Δεν τον προστατεύουμε, το αντίθετο: οδηγούμε έναν πρώην υπουργό στον φυσικό δικαστή. Στα ποινικά, η παραπομπή δεν σημαίνει και ενοχή».

«Σέβομαι απόλυτα την κ. Καρυστιανού - Θεωρώ τυχαία την ημέρα καταγγελίας»

Τέλος, κλήθηκε να απαντήσει στις καταγγελίες που έκανε η Μαρία Καρυστιανού για απειλές σε βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της.

«Σέβομαι απόλυτα και δεν πρόκειται να μπω ποτέ σε αντιπαράθεση με έναν άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του. Θεωρώ καλοπροαίρετα ότι είναι τυχαία η χρονική συγκυρία της συνέντευξης, δεδομένου ότι έχουμε αύριο Τετάρτη τη συζήτηση στη Βουλή», είπε για να συμπληρώσει:

«Εγώ θα θέσω δυο ερωτήματα. Έστω ότι έρχεται κάποιος σε εσάς και σας μεταφέρει απειλές για τη ζωή του παιδιού σας και πάτε στην Αστυνομία να το καταθέσετε. Δεν θα αναφέρετε τα ονόματα αυτών που συναντήσατε για να σας μεταφέρουν αυτές τις απειλές; Δεν θα πείτε τα ονόματα; Η κ. Καρυστιανού από ό,τι φαίνεται από την ενημέρωση της Αστυνομίας, δεν είπε τα ονόματα και οι απειλές είναι πολύ σοβαρές και πρέπει να διερευνηθούν. έχει μεταφέρει δηλαδή το περιστατικό, αλλά όχι τα ονόματα. Το δεύτερο: έρχομαι εγώ σε εσάς και σας μεταφέρω κάτι τόσο σοβαρό είτε για το παιδί μου είτε για άλλον. Δεν θα επιμείνετε να με ρωτήσετε αν τους ανθρώπους αυτούς τους κατονόμασα στην Αστυνομία;»

«Δεν κατηγορώ κανέναν. Όμως σε ένα πάνδημο αίτημα για Δικαιοσύνη, πάνω στον απόλυτο ανθρώπινο πόνο δημιουργούνται κάποιες συνθήκες που γεννούν πολλά ερωτηματικά και οι οποίες έχουν σκοπό να θυμώσουν τον κόσμο. Δεν είναι προσωπικό, αλλά ακούγεται κάτι τόσο βαρύ και σοβαρό χωρίς καμία τεκμηρίωση και να μην υπάρχει κανείς να ρωτήσει "τους ανθρώπους αυτούς τους κατονόμασες;" και μάλιστα με υπονοούμενα για τον πρωθυπουργό της χώρας. Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου λέει "η οικογένεια του πρωθυπουργού θα σκοτώσει τον γιο σου". Είναι κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε όλα έτσι στον βωμό του πόνου. Τον σεβόμαστε απόλυτα τον πόνο. Κάθε μπαμπάς και κάθε μαμά στα Τέμπη για εμάς είναι ιερό πρόσωπο».

«Δεν είναι λοιπόν εύλογο το ερώτημα εάν έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στην Αστυνομία; Εγώ αν νιώσω ότι κάποιος απειλεί τη ζωή μου ή το παιδί μου, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να κατονομάσω ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή εσείς θεωρείτε λογικό ότι ο πρωθυπουργός με έναν συνεργάτη του έστειλε απεσταλμένο σε μια μάνα πονεμένη να της πει ότι θα απειληθεί η ζωή του παιδιού της; Θυμίζω ότι η απειλή που φέρεται να δέχθηκε η κ. Καρυστιανού εστιάζει στο πρόσωπο του πρωθυπουργού. Δηλαδή της είπε κάποιος "μην τα βάζεις με αυτήν την οικογένεια, γιατί θα σε εκδικηθεί". Εκεί συνίσταται η απειλή. Εγώ καλή τη πίστει λέω ότι δεν το εφηύρε η κ. Καρυστιανού. Υποχρέωσή της είναι, όπως κια κάθε πολίτη, να δώσει ονόματα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος αυτήν τη στιγμή να φοβάται κανείς. Μπορεί να προσχωρήσει η Αστυνομία παρακάτω αν δεν έχει ονόματα;»

Πηγή: skai.gr

