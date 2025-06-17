Για συνεχιζόμενο διασυρμό της χώρας με την αξιοπιστία της απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να κατρακυλά στο ναδίρ, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατακρίνει την κυβέρνηση μετά την επιβολή προστίμου για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Άριστοι στην κακοδιαχείριση και πρωταθλητές στα πρόστιμα.Ο διασυρμός της χώρας μας συνεχίζεται και η αξιοπιστία της απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς κατρακυλά στο ναδίρ. Μετά το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2025/1147 και ημερομηνία 11 Ιουνίου 2025) που υπογράφει ο Επίτροπος Γεωργίας Χάνσεν, καταλογίζεται στη χώρα μας πρόστιμο ύψους 415.051.036,74 ευρώ για πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2023, που κρίθηκαν αντικανονικές ή ανεπαρκώς ελεγμένες.

Είναι μάλιστα αποκαλυπτικό του μεγέθους της κακοδιαχείρισης ότι το ποσό που καταλογίζεται στο ελληνικό κράτος επιβαρύνοντας τους φορολογούμενους, αντιστοιχεί στο 78% του συνολικού καταλογισμού των 532.686.740,31 ευρώ για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι για το γεγονός ότι κατέστησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραμάγαζο ρουσφετιών και διαφθοράς ακολουθώντας με μαεστρία τα χνάρια των προκατόχων τους.

Όταν μιλούσα για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας με επέκριναν ότι "δεν φορώ τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας".

Άραγε μετά και από αυτή τη σοβαρή εξέλιξη, έχουν στοιχειώδη ευθιξία να λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό;

Η χώρα μας δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η αγροτική ανάπτυξη είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί σοβαρότητα και σχέδιο.

Απέναντι στη λογική διαχείρισης του κράτους ως λάφυρου στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός της λογοδοσίας, της διαφάνειας και του σεβασμού στους κόπους του ελληνικού λαού».

