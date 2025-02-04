Σύσκεψη υπό το πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τη σεισμική έξαρση σε Σαντορίνη και Αμοργό ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργού και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, 100,3.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στην οποία θα συμμετέχουν ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κωνσταντίνος Συνολάκης, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας και η καθηγήτρια γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού.

«Κάθε φορά βγαίνουν νέα δεδομένα ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η πρόληψη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το μόνο που μπορεί να κάνει το κράτος.

«Έχουμε μια υποχρέωση, να μεταφέρουμε τις οδηγίες των ειδικών στους πολίτες» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη και το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στις 27 Φεβρουαρίου, ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε «πώς γίνεται μια κακή κυβέρνηση να θέλει να συγκαλύψει κάτι και να συστήνει τον Ιανουάριο του 2023 έναν οργανισμό και να τον στελεχώσεις ώστε να βγάλει όλη την αλήθεια».

«Είναι ένα τραγικό περιστατικό και είναι εξοργιστικό η αντιπολίτευση να το χρησιμοποιεί στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης λέγοντας ότι «αλίμονο αν πούμε ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Θα τα ερευνήσει η δικαιοσύνη αν έχουν ποινική διάσταση».

«Θα έρθουμε στη Βουλή να απαντήσουμε για όσα θέματα θέσει η αντιπολίτευση» είπε ο κ. Μαρινάκης αναφορικά με την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την προκαταρκτική επιτροπή κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου για την «αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών».

Για την τραγωδία με τους μετανάστες στην Πύλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις που έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα η δική μας κυβέρνηση τα προστατεύει, δε θα κρεμάσουμε στα μανταλάκια τους ανθρώπους του λιμενικού για πολιτικούς σκοπούς».

Τέλος, για την άτυπη Σύνοδο στις Βρυξέλλες, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως είναι σημαντικό που δικαιώθηκε η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι εξοπλισμοί θα εξαιρεθούν από τον προϋπολογισμό καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε «χώρες που αναγκάζονται να δαπανούν περισσότερα για την άμυνά τους δεν γίνεται αυτο να το κάνουν εις βάρος των πολιτών τους».

Πηγή: skai.gr

