Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε το χθεσινό αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου για άμεση παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνη Γιάννη Μπούγα να καλεί την αντιπολίτευση να αλλάξει ρότα και να αντιληφθεί ότι ο κ. Τριαντόπουλος παραιτείται από θεσμική εγγύηση των δικαιωμάτων του.

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε μια επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη σε σχέση με το αν υπήρξε προφορική εντολή της εισαγγελικής αρχής στην υπόθεση της αλλοίωσης του σημείου της σιδηροδρομικής τραγωδίας. «Εσείς και ο αρχηγός σας στο ΠΑΣΟΚ βρίσκεστε από χθες σε αμηχανία. Δεν σας ενδιαφέρει η δικαιοσύνη και το να πέσει φως στην τραγωδία των Τεμπών. Σας ενδιαφέρει να διατηρήσετε μια υπόθεση γιατί έχετε ένδεια επιχειρημάτων και να επιμένετε στο αφήγημα της συγκάλυψης που πρώτος επινόησε ο κ. Βελόπουλος αλλά τώρα καταρρέει» είπε ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως λόγω της θέσης του απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε ενημέρωση για τις ανακριτικές πράξεις.

«Υπάρχει μια μείζονα διαδικασία. Υποχρεούστε να απευθυνθείτε στην εισαγγελία και να ενημερώσετε αν υπήρχε προφορική έγκριση όπως ισχυρίζεται ο κ. Τριαντόπουλος», επανέλαβε η Μιλένα Αποστολάκη, χαρακτηρίζοντας την χθεσινή δήλωση Τριαντόπουλου ως «απόπειρα ευτελισμού του κοινοβουλίου και καταπάτησης του Συντάγματος και βέβαια μια πολλοστή μετατόπιση με θεσμική ακροβασία αυτή τη φορά της θέσης της κυβέρνησης και του ενορχηστρωτή Πρωθυπουργού».

«Ό,τι μπορούσε να κάνει η προανακριτική κατά μείζονα λόγο μπορεί να το κάνει ο ανακριτής , ο εισαγγελέας και το δικαστικό συμβούλιο και μάλιστα υπό απόλυτη μυστικότητα. Έχοντας αδυναμία να υπερασπιστείτε το επιχείρημα της η συγκάλυψης έρχεστε και με διάφορες σοφιστείες λέτε ότι παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Από θεσμική εγγύηση υπέρ του, παραιτείται ο Τριαντόπουλος. Αλλάξτε ρότα . Αυτό το αφήγημα και η προσπάθεια να δηλητηριάσετε την πολιτική ζωή του τόπου δεν θα βγει» , ανταπάντησε ο κ. Μπούγας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.