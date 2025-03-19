Ν. Αλιβιζάτος για Τέμπη: Θετική εξέλιξη η δήλωση Τριαντόπουλου - Το ταχύτερο οι υποθέσεις υπουργών στη δικαιοσύνη

«Η δήλωση του κ. Τριαντόπουλου συνιστά θετική εξέλιξη διότι δικαστικοποιεί επιτέλους τη διαδικασία για αναζήτηση υπουργικών ευθυνών για τη δίωξη των υπουργικών αδικημάτων», δήλωσε σήμερα στη «Καθημερινή» ο συνταγματολόγος, ομ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Αλιβιζάτος σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του πρώην υπουργού να ζητήσει την άμεση παραπομπή του στον φυσικό δικαστή.

«Οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν κάθαρση, απόδοση ευθυνών και δεν νομίζω ότι αυτό το αίτημα, το αυτονόητο, μπορεί να ικανοποιηθεί διαφορετικά, από το να πάνε το ταχύτερο οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη», επισήμανε ο κ. Ν. Αλιβιζάτος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και την εκπομπή του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο διακεκριμένος συνταγματολόγος ξεκαθάρισε ότι «τυπικά δεν παρακάμπτεται η προανακριτική επιτροπή» και διερωτήθη: «εμπιστευόμαστε περισσότερο μια επιτροπή της οποίας την πλειοψηφία έχει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κυβερνών κόμμα, από ένα ανακριτή ο οποίος κληρώνεται και ο οποίος έχει τεράστιες αρμοδιότητες βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών; Αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος».

Στο ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία, ο κ. Ν. Αλιβιζάτος υπενθύμισε ότι ο αρεοπαγίτης που θα οριστεί ανακριτής κατόπιν κλήρωσης «έχει δικαίωμα όχι απλώς να κάνει πλήρη ανάκριση αλλά να διευρύνει και την κατηγορία. Αν αποδειχθεί ότι δίπλα στον κ. Τριαντόπουλο βρισκόταν και κάποιος άλλος υπουργός μπορεί να διευρύνει την κατηγορία. Δεν περιορίζεται δηλαδή από το παραπεμπτικό το οποίο θα ψηφίσει ούτως ή άλλως η προανακριτική επιτροπή. Τί καλύτερο από αυτό;», αναρωτήθηκε.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στημένο το δικαστήριο ή ότι είναι στημένο το 5μελές Συμβούλιο το οποίο προβλέπει ο νόμος. Η κλήρωση γίνεται στη Βουλή ενώπιον της Βουλής. Εάν πιστεύουν ότι όποιος και αν κληρωθεί είναι πιασμένος, ε, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν υπάρχει κράτος. Δεν μπορεί ένα κόμμα να υποστηρίξει αυτή την άποψη σοβαρά. Φοβάμαι ότι καταλύονται τα πάντα», υπογράμμισε.

Ο κ. Αλιβιζάτος εξέφρασε την ευχή η εξέλιξη αυτή «μακάρι να είναι το προανάκρουσμα της αναθεώρησης του άρθρου 86». «Να τελειώνουμε με το άρθρο 86», είπε με έμφαση και εξήγησε: «Είμαστε στις ελάχιστες χώρες που προβλέπουμε αυτή την πολυτελέστατη διαδικασία την οποία δυστυχώς επικύρωσε και κατέστησε αυστηρότερη, ως προς αυτό το σκέλος, η συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Η κατεύθυνση είναι η δίωξη των υπουργών να δικαστικοποιηθεί, να μοιάζει όσο γίνεται περισσότερο με τη δίωξη των κοινών πολιτών».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παραγραφής, παρ’ όλο που η σχετική διάταξη έχει αφαιρεθεί από το Σύνταγμα, ο κ. Ν. Αλιβιζάτος συμφώνησε με την πρόταση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου να ψηφισθεί τροπολογία στη Βουλή που να επαναλαμβάνει ότι «δεν παραγράφονται τα υπουργικά αδικήματα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα». Εκφράζοντας, πάντως, την προσωπική του γνώμη ανέφερε ότι «δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει δικαστής Έλληνας ο οποίος όταν μία συνταγματική διάταξη λέει το άλφα και δεν έχει βγει ο εκτελεστικός νόμος ακόμη, θα πει ότι δεν εφαρμόζεται η συνταγματική διάταξη. Για το όνομα του Θεού, δηλαδή δεν είμαστε μάου-μάου», είπε με νόημα.

