«Μια μέρα πριν από την επέτειο των δέκα χρόνων από την ‘πρώτη φορά αριστερά', ο …υπαίτιος Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε -και μάλιστα σε ξένο μέσο- να μιλά δίχως την ελάχιστη διάθεση αυτοκριτικής», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Συνεπής στη διαχρονική τακτική του να προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι ‘η Γη δεν γυρίζει', στην τελευταία του συνέντευξη στην Libération μάς είπε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι το καταστροφικό για τη χώρα δημοψήφισμα του 2015 αποσκοπούσε στη δραματοποίηση της κρίσης.

Οι Έλληνες πολίτες, σε αντίθεση με τους προκλητικούς ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα, έζησαν το απόλυτο δράμα: κλειστές τράπεζες, συνταξιούχοι να στέκονται στις ουρές και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι να εγκαταλείπουν την Ελλάδα.

Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι κ. Τσίπρα, ‘Κρείττον του λαλείν το σιγάν', ειδικά σε ημέρες που θυμίζουν μαύρες επετείους για τη χώρα μας», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.