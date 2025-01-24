Λογαριασμός
Επίθεση Γερουλάνου σε Μητσοτάκη: «Σοβαρευτείτε, είστε πρωθυπουργός της χώρας, όχι τρολ του διαδικτύου»

«Και μη βάζετε στο στόμα σας απαγορευμένες για εσάς λέξεις όπως "σούπερ μάρκετ¨, όπου ματώνει κάθε μέρα ο Έλληνας και η Ελληνίδα»

Παύλος Γερουλάνος

Άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για «κόμμα-σούπερ μάρκετ» από τη Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευή, καλώντας τον να σοβαρευτεί. «Είστε Πρωθυπουργός της χώρας, όχι τρολ του διαδικτύου» ανέφερε σε ανάρτηση στα social media ο κ. Γερουλάνος, επισημαίνοντας πως «όταν μάς στοχοποιείτε να έχετε την ελάχιστη τσίπα να το κάνετε με τα δικά μας λόγια, όχι τη δική σας ερμηνεία».

«Και μην βάζετε στο στόμα σας απαγορευμένες για εσάς λέξεις όπως «σούπερ μάρκετ». Εκεί που έχετε αφήσει να ματώνει κάθε μέρα ο Έλληνας και η Ελληνίδα πέντε χρόνια τώρα.Να ματώνει κυριολεκτικά και εσείς να κοιτάτε. Και να κάνετε αστειάκια», προσέθεσε.

