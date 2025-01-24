Άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για «κόμμα-σούπερ μάρκετ» από τη Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευή, καλώντας τον να σοβαρευτεί. «Είστε Πρωθυπουργός της χώρας, όχι τρολ του διαδικτύου» ανέφερε σε ανάρτηση στα social media ο κ. Γερουλάνος, επισημαίνοντας πως «όταν μάς στοχοποιείτε να έχετε την ελάχιστη τσίπα να το κάνετε με τα δικά μας λόγια, όχι τη δική σας ερμηνεία».

«Και μην βάζετε στο στόμα σας απαγορευμένες για εσάς λέξεις όπως «σούπερ μάρκετ». Εκεί που έχετε αφήσει να ματώνει κάθε μέρα ο Έλληνας και η Ελληνίδα πέντε χρόνια τώρα.Να ματώνει κυριολεκτικά και εσείς να κοιτάτε. Και να κάνετε αστειάκια», προσέθεσε.

Σοβαρευτείτε κύριε Μητσοτάκη @kmitsotakis.

Είστε Πρωθυπουργός της χώρας, όχι τρολ του διαδικτύου.



Και όταν μάς στοχοποιείτε να έχετε την ελάχιστη τσίπα να το κάνετε με τα δικά μας λόγια, όχι τη δική σας ερμηνεία.



Και μην βάζετε στο στόμα σας απαγορευμένες για εσάς λέξεις όπως… — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) January 24, 2025

Πηγή: skai.gr

