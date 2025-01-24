Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την απόκτηση ενός νέου κτιρίου από το ΕΕΑ.

Στην τελετή παραλαβής ήταν και η Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδια για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Ζωή Ράπτη και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης. Η συνολική χρηματοδότηση του έργου φτάνει τα 66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στην ομιλία του επισήμανε ότι «το νέο αυτό κτίριο θα στεγάσει επιχειρησιακές-ερευνητικές μονάδες και εργαστήρια των τριών Ινστιτούτων του Αστεροσκοπείου, που αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών". "Η νέα κεντρική υποδομή NOA-AEGIS στοχεύει στην πραγματοποίηση πρωτοποριακών ερευνών και στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και εργαλείων σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία και την ανθεκτικότητα απέναντι σε κινδύνους», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ακόμα ότι «θα ενισχυθεί η επιστημονική αριστεία και η πρωτοποριακή έρευνα και ποιοτική ανάπτυξη, καθιστώντας έτσι το Αστεροσκοπείο και το ερευνητικό προσωπικό ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι μόνο στο τομέα της πρωτογενούς έρευνας, αλλά και στο τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην παραγωγή εργαλείων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, την εκτίμηση κινδύνου και την προστασία υποδομών και πολιτών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές».

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διαδραματίζει ήδη ηγετικό εθνικό ρόλο στην παροχή προς την πολιτεία και την κοινωνία κρίσιμων πληροφοριών, υπηρεσιών και εργαλείων που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, ηφαιστειακή δραστηριότητα, τσουνάμι, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, επεισόδια ρύπανσης, μόλυνση από τη ερημική σκόνη), τις ανθρωπογενείς καταστροφές (π.χ. βιομηχανικά ατυχήματα, δραστηριότητες εξόρυξης), αλλά και τους διαστημικούς κινδύνους (π.χ. γεωμαγνητικές καταιγίδες, διαστημικά συντρίμμια).

Ο κ. Θεοδωρικάκος κατέληξε λέγοντας πως «θέλω να σας μεταφέρω επίσης το ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού της πατρίδας μας για την πορεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου και είμαι βέβαιος ότι το 2025 θα είναι μια χρονιά ορόσημο στην πορεία και στην ιστορία του Εθνικού Αστεροσκοπείου στον κοινωνικό, επιστημονικό και διεθνή του ρόλο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

